Usa, sparatoria in una scuola dell’Iowa: morti due studenti

Due le vittime e un ferito in condizioni critiche, nella sparatoria avvenuta in una scuola di Des Moines in Iowa. Sotto la custodia della polizia alcuni sospettati.

Non sono ancora note le generalità dei feriti, mentre il Dipartimento di Polizia di Des Moines ha fatto sapere tramite i propri canali ufficiali di avere sotto la propria custodia alcuni potenziali sospettati.

Sparatoria in una scuola a Des Moines, Iowa: due vittime

Ancora fuoco in una scuola negli Stati Uniti. Stavolta a Des Moines, capoluogo della contea di Polk in Iowa di 200mila abitanti circa. Non sono note ancora le motivazioni della sparatoria, così come il colpevole anche se su Twitter la Polizia della città ha fatto sapere di avere individuato alcuni sospettati.

Due le vittime e un feriti, si tratterebbe – secondo recenti indiscrezioni – dell’adulto ancora in ospedale, un membro dello staff della scuola mentre per i due ragazzi non c’è stato niente da fare.

Anche gli studenti feriti erano stati trasportati in ambulanza in un primo momento, ma le loro condizioni sono peggiorate negli ultimi minuti. A riferirlo è stato il capo della polizia di Des Maines alla stampa in un recente aggiornamento.