Il reddito di cittadinanza ancora come focus della campagna elettorale. I possibili scenari a partire dal giorno dopo le elezioni.

Tutte le diverse posizioni dei partiti, rispetto al Reddito di cittadinanza. Da Giorgia Meloni che dice stop a bonus e incentivi, alla Lega che parla invece di fallimento. Di Maio e Letta chiedono un miglioramento, un potenziamento: i possibili scenari post voto.

Il reddito di cittadinanza focus della campagna elettorale: cosa potrebbe succedere da lunedì

Questa volta non come proposta rivoluzionaria, il Reddito di cittadinanza è rimasto al centro del dibattito politico, proprio in periodo di elezioni. In queste ultime ore abbiamo potuto ascoltare le diverse testimonianze dei leader delle coalizioni e dei partiti, interfacciassi ed entrare in conflitto sull’Rdc in maniera abbastanza variegata.

Se da un lato c’è chi come Giorgia Meloni crede che possa solamente servire come incentivo a non tirarsi su le maniche, +Europa nell’alleanza di centro sinistra vorrebbe rivederlo, ma non eliminarlo del tutto. E Fratelli d’Italia pare in buona compagnia in questa visione, visto quanto dichiarato in queste ore dai vertici degli altri partiti della destra.

Ancora una volta, due fazioni contrapposte su una vecchia idea, una vecchia proposta. Uno spreco di energie pare non ritenuto tale però in ottica elezioni. Si, perché con l’avvicinarsi di domenica 25 settembre, il Reddito di cittadinanza è tornato focus delle discussioni, forse anche qualcosa di più.

Reddito di cittadinanza, le posizioni dei partiti e gli scenari post voto