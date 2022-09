“Che schifezza”, Antonino Spinalbese dimentica le telecamere: hanno registrato tutto

Ha appena fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ma si è già fatto notare per alcune uscite non proprio felici. Stiamo parlando dell’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese.

Ha lasciato a casa sua figlia Luna Marì per entrare in un’altra casa, quella più spiata d’Italia.

Chi è Antonino Spinalbese

Prima hairstylist, poi compagno di Belen ed infine padre ed influencer, questo e tanto altro è Antonino Spinalbese. Il ragazzo di 25 anni originario della Campania, vive a Milano da molti anni. Proprio lì ha conosciuto la conduttrice Belen Rodriguez che lo ha portato sotto i riflettori e che gli ha regalato quella che è oggi l’amore della sua vita: sua figlia Luna Marì.

Dopo diversi tira e molla, la storia con la showgirl è finita poco dopo la nascita della loro bambina che oggi ha poco più di un anno. Da allora, ne ha fatta di strada. Ad esempio, quando c’è stato bisogno di dare una mano, si è recato al confine tra Polonia ed Ucraina per portare degli aiuti umanitari.

Oggi, però, è diventato un concorrente della casa del Grande Fratello vip, facendo il suo spumeggiante ingresso lo scorso lunedì sera. Non ha fatto neanche in tempo ad entrare che subito ha fatto un’uscita non proprio felice. Vediamo di cosa si tratta.

La sua uscita infelice

Non era neanche finita la prima diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, in prima serata, che Antonino Spinalbese si è già lasciato andare ad un’uscita non proprio felice che, i fan del programma, non hanno potuto fare a meno di notare immediatamente.

Il tutto è avvenuto mentre Patrizia Rossetti, sua coinquilina nella casa del Gf Vip, ha ritenuto necessario fare una confessione ad alcuni altri membri del gruppo. La storica conduttrice Mediaset, infatti, ha confessato di soffrire di colite. A darle fastidio può essere non solo lo stress ma anche particolari alimenti. Nel momento in cui si verifica per lei un forte mal di pancia, non può far altro che contare fino a 15 e scappare alla toilette.

Antonino Spinalbese: se fosse vero che schifezza, mamma mia! pic.twitter.com/i9OVCmZDeK — Miss Gossip (@Mariettamitica) September 21, 2022

Nel caso dovesse trovare occupato il vano dedicato al gabinetto la conduttrice ha affermato che non saprà come fare e di aver posto la questione anche ad Alfonso Signorini. Al che, è subentrato Antonino Spinalbese il quale le ha detto di poter tranquillamente, a suo avviso fare i suoi bisogni nella doccia.

Una frase, quella di Spinalbese che ha lasciato interdetti i suoi seguaci e quelli del reality show appena iniziato. Speriamo che scherzasse.