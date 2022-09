Elezioni, Fratelli d’Italia in testa: cresce la quota di astenuti e indecisi

By

Secondo gli ultimi sondaggi pre-elezioni, Fratelli d’Italia è il partito che primeggia. Cresce la quota di indecisi e astenuti al 42%.

Secondo i dati che emergono dai nuovi sondaggi condotti in vista delle elezioni del 25 settembre, pare proprio che sia Fratelli d’Italia a capeggiare la lista dei partiti che concorreranno per la prossima tornata elettorale. Cresce, però, anche la fetta di indecisi e di astenuti che raggiunge quota a 42%.

Elezioni, Fratelli d’Italia in testa secondo i nuovi sondaggi

Secondo il sondaggio, condotto dall’Istituto Quorum/YouTrend per Sky TG24, il partito in testa per le prossime elezioni è FD.

Fratelli d’Italia è al 24,2% secondo i nuovi sondaggi. A seguire il partito di Giorgia Meloni c’è il Partito Democratico che raggiunge il 21,9%, scendendo rispetto alle prime rilevazioni che lo vedevano al 22,3%. La Lega ottiene un 13,5%, il Movimento 5 Stelle il 12,1%. Passiamo, poi, a Fratelli d’Italia con l’8,1%, Azione/Iv al 5,2%.

Rispetto alla scorsa settimana, la coalizione di centrodestra ha perso terreno, visto che – una settima fa – era al 48.5% e ora al 47,3%. Anche al centro sinistra è accaduta la stessa cosa: la settimana passata era al 29,5% contro il 28,5% di questa appena entrata.

Per quanto concerne gli altri partiti, vediamo che Sinistra italiana/Europa Verde raggiungono il 3,5%, ItalExit, invece, il 2,6%, +Europa il 2,2%. Gli indecisi e gli astenuti aumentano: la scorsa settimana ammontava al 38,8% mentre oggi al 42%.

Italiani: di chi si fidano e cosa li preoccupa

Sergio Mattarella è la figura politica di cui gli italiani si fidano maggiormente. Secondo quanto rivela il sondaggio, infatti, il Presidente della Repubblica ha ottenuto una percentuale del 61%, seguito da Mario Draghi, presidente del consiglio uscente, il 54%.

C’è, poi, Giorgia Meloni con il 39%, poi Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle con il 34%, Matteo Salvini col 29%, percentuale condivisa con Silvio Berlusconi. Seguono, poi, Emma Bonino col 25%, Enrico Letta con il 24%, Luigi Di Maio col 18%, Carlo Calenda con il 19% e, infine, Matteo Renzi con il 17%.

Per quanto riguarda il governo uscente e il suo operato, svolto fino ad ora, è stato rilevato un gradimento del 57%. Infine, emerge che gli italiani, in questo periodo, sono preoccupati per i costi elevati delle bollette: il 90%, infatti, pensa che le utenze saranno più salate con l’arrivo dell’inverno.

Si viene a creare, secondo il sondaggio, una spaccatura tra gli elettori di centrosinistra – i quali sostengono eventuali sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina – e quelli di centro destra che pensano che tale mossa sia un errore e controproducente.