400€ di bonus, incredibile regalo per le famiglie con figli a carico: richiedilo ora

Bonus per le famiglie da 400 euro, nuovo strumento lanciato dal Governo al fine di poter dare un aiuto concreto a tutti coloro che non possono supportare ogni tipo di spesa.

Il Governo sta attuando non poche strategie che riguardano gli aiuti per le famiglie, soprattutto per chi ha dei figli a carico. Con la ripartenza della scuola in presenza e l’aumento dei libri, questa è già una di quelle spese che impattano negativamente sul budget. A tutto questo si aggiungono le spese “di tutti i giorni” oltre che le bollette, con rincari che non lasciano molto margine per acquisti extra o imprevisti.

Nuovo aiuto per le famiglie cumulabile

Il Governo, tra i tanti bonus a disposizione, lancia un nuovo Bonus famiglie da 400euro che va ad aiutare tutte le famiglie che hanno dei figli a carico e non bisogna di certo lasciarselo sfuggire.

Le famiglie italiane che hanno dei figli a carico possono avvalersi dell’assegno unico universale. Ma non è l’unico perché ci sono famiglie che non possono contare solo su questo assegno, soprattutto se eroga delle cifre irrisorie.

Da una parte le famiglie ringraziano per questo aiuto, ma saranno ancora più lieti di cumulare altri bonus particolare come quello asilo nido per famiglie con ISEE basso dall’importo di 3.000 euro. Quest’ultimo è dedicato ai nidi pubblici e quelli privati, in aggiunta ai 1.000 euro di bonus per l’educazione musicale.

Bonus per le famiglie da 400 euro, come richiederlo?

Alla pioggia di bonus di cui sopra, c’è il bonus famiglie da 400euro per chi ha ancora dei figli a carico erogato direttamente dalla ASL di competenza. È particolare non solo per questo motivo, ma anche perché parte dal momento della nascita del bambino.

Non ha nulla a che vedere con il vecchio bonus bebè, ma è un aiuto concreto da 400 euro per l’acquisto del latte artificiale. Ogni volta che una mamma non può allattare al seno, per vari motivi, questo bonus la aiuta a sostenere le spese (alte) da sostenere per acquistare del latte artificiale.

Cosa richiedere all’ASL mensilmente

Non tutte le mamme possono allattare al seno e questa è una situazione da non sottovalutare. Ci sono donne che non ne hanno abbastanza, altre che non possono per determinate patologie o in alcuni casi per volere del pediatra. La spesa del latte artificiale è altissima e quasi insostenibile, per questo alcune madri hanno bisogno di un aiuto per fronteggiare questa uscita di denaro a volte inaspettata.

L’ASL eroga quindi 400 euro alla mamma che non può dare il latte naturale al suo bambino e deve comprare l’artificiale. Nello specifico eroga 70euro ogni mese, potendo cumulare l’aiuto con l’assegno unico universale. Per fare domanda, chiedere alla ASL di riferimento o rivolgersi direttamente al Caf di competenza.