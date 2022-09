Di Maria non ce la fa, salta il ritorno a Parigi

E’ arrivata la notizia che tutti i tifosi della Juventus non avrebbero mai voluto sentire, Angel Di Maria ha di nuovo problemi fisici e non è presente nella lista dei convocati per il match di domani contro il Paris Saint Germain.



In mattinata Massimiliano Allegri ha comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Paris Saint Germain, nella Juventus mancherà Angel Di Maria che si è fermato per un problema muscolare e dovrà stare a riposo qualche giorno per recuperare la piena condizione fisica.

Il Fideo era appena ritornato dopo un lungo stop ed ora i bianconeri dovranno rinunciare al proprio trequartista anche per l’esordio in Champions League.

Con Pogba ancora fuori e Chiesa vicino al rientro l’assenza dell’argentino è una brutta tegola per Massimiliano Allegri che spera di recuperarlo per la sfida di campionato contro la Salernitana.





Di Maria salta la trasferta di Parigi

Era stato sostituito all’intervallo di Fiorentina-Juventus per un problema muscolare ed Angel Di Maria non sarà disponibile per la difficile trasferta di Parigi.

Tanta amarezza per l’argentino che aveva voglia di tornare nel suo vecchio stadio per disputare una grande partita contro i suoi vecchi compagni di squadra.

Rimangono tanti gli ex della sfida, nell‘undici titolare bianconero ci saranno quasi certamente Paredes e Rabiot, mentre dalla panchina è pronto a subentrare Moise Kean che a Parigi ha fatto vedere la sua stagione migliore.

Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione nella mattinata di domani ma con ogni probabilità la sua Juventus dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3 con Kostic e Cuadrado a supporto di Dusan Vlahovic ed il ritorno a centrocampo del talento classe 2003 Fabio Miretti.

Nei prossimi giorni Angel Di Maria si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali che daranno una visione più chiara dell’infortunio subito nella sfida contro la Fiorentina.

La partita per i bianconeri sarà durissima, ad oggi il Paris Saint Germain ha dimostrato di avere non soltanto la solita qualità offensiva ma finalmente anche una precisa identità di squadra con Galtier che ha cambiato totalmente il club parigino.

Dopo tanti anni acquisti extra-lusso, i parigini hanno condotto un calciomercato più attento con l’obiettivo di esaudire le richieste del proprio allenatore andando ad acquistare soltanto calciatori funzionali al progetto tecnico di Galtier.

La Juventus ha l’obbligo di giocarsi la partita con le proprie armi e provare a conquistare una vittoria storica che riaccenderebbe l’entusiasmo dei propri tifosi.