Thiaw è un nuovo giocatore del Milan, altro rinforzo per Pioli

Il Milan continua a puntare su giovani di talento e prospettiva e si assicura il promettente difensore Malick Thiaw che arriva dallo Schalke 04 per una cifra complessiva vicina ai 6 milioni di euro. Il difensore tedesco è stato fortemente voluto da Paolo Maldini che crede molto nelle sue potenzialità



Il Milan completa il proprio calciomercato con l’acquisto di un calciatore giovane ma già di grande talento. Con la conferma di Kalulu e Tomori ed il recupero di Kjaer, il tecnico campione d’Italia aveva chiesto alla propria società un difensore valido in grado di dare un’importante alternativa.

Il tedesco ha impressionato in Bundesliga e sarà da subito a disposizione di Stefano Pioli che potrebbe decidere di farlo esordire già stasera nella delicata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

I rossoneri continuano dunque a puntare molto sui giovani, scelta che per ora ha pagato permettendo a Stefano Pioli di vincere l’ultimo campionato grazie proprio alla freschezza atletica dei tanti giovani presenti all’interno della rosa.

Thiaw, rinforzo giusto per il Milan

Un colpo importante dunque per il Milan che rinforza la propria rosa senza però pesare sul bilancio, Thiaw infatti arriva a Milano per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, un affare per i rossoneri se analizziamo le grandi prestazioni fatte dal difensore tedesco nell’ultima stagione di Bundesliga.



Continua dunque il grande lavoro di Maldini e Massara che sperano di aver scovato un altro grande talento dopo i colpi Kalulu e Tomori che sono stati determinanti nella conquista dello scudetto.

L’obiettivo della dirigenza rossonera è ormai chiaro, investire su giovani di qualità e cercare di mantenere bassa l’età media di una squadra che sta crescendo di stagione in stagione.

L’acquisto di Charles De Ketelaere si sta dimostrando azzeccato con il centrocampista belga che nelle prime uscite stagionali ha già dimostrato di poter essere molto funzionale al progetto rossonero.

Il numero 90 è dotato di grande fisicità alla quale però riesce ad abbinare tecnica e capacità di saltare l’uomo, doti che spesso in Italia hanno fatto la differenza.

Oggi, alle 18:30, i rossoneri scenderanno in campo nella difficile trasferta di Sassuolo con l’obiettivo di conquistare tre punti e mandare un altro chiaro messaggio al campionato.

Il Milan si è rinforzato e non teme la concorrenza di Juventus ed Inter con la consapevolezza di essere anche quest’anno la squadra da battere in Italia e che può stupire in Champions League.