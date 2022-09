Elenoire Ferruzzi, l’avete mai vista senza trucco? Bella da morire | FOTO

Sta tenendo incollati i telespettatori del Gf Vip con la sua verve un po’ sopra le righe: Eleonoire Ferruzzi appare sempre super truccata ma com’è senza? Scoprilo.

In questa prima settimana di permanenza nella casa del Gf Vip, Elenoire Ferruzzi si è fatta notare per i contrasti con Luca Salatino.

Chi è Elenoire Ferruzzi

Nota agli amanti del trash e del gossip, Elenoire Ferruzzi è un’artista trans, icona del mondo LGBTQ+ nonché influencer su Instagram. Benché sia molto esposta ai media, della sua vita privata si sa poco. Nata nel 1980 da fonti web si sa che è laureata in Lettere. Una laurea che le avrebbe permesso di essere docente in una scuola privata di discipline umanistiche.

Successivamente, però, l’artista avrebbe scelto di iniziare il suo percorso di transizione, completato diversi anni fa con orgoglio. Sin dai 16 anni, infatti, Elenoire Ferruzzi ha affermato di aver iniziato con degli interventi chirurgici che l’hanno portata ad avere l’aspetto che ha oggi.

Elenoire Ferruzzi ama i lustrini, il trucco e le ciglia finte che ormai fanno parte del suo look facilmente riconoscibile. A renderla famosa sono stati dei tormentoni diventati virali con video sui social tra cui, ad esempio Carpisa è il male!. L’artista è salita alla ribalta anche per aver attaccato pesantemente Barbara D’Urso.

Com’è senza trucco Elenoire Ferruzzi?

Oltre al make-up, Elenoire è nota al pubblico anche per le sue unghie di una lunghezza eccessiva. Unghie che ha dichiarato essere sue al 100% che non smette si sfoggiare. Anche nella casa, in questa prima settimana, sta mantenendo il suo look eccentrico e non si mostra mai struccata.

Al sesto giorno di permanenza nella casa, a parte il trucco, Elenoire non si è contenuta e si è scagliata contro Luca Salatino. In pratica, l’artista attribuiva all’ex tronista una cotta per lei ma non voleva rivelarlo al mondo poiché lei è una donna trans.

Per questo motivo, ha deciso di proiettare contro di lui tutto l’odio che è costretta, probabilmente, a subire fuori, dicendogliene di ogni. Tanto che Luca si è detto quasi intenzionato a lasciare la casa di Cinecittà. Il pubblico si è diviso e nonostante non si stia comportando molto bene nei confronti di un ragazzo che, forse, ha voluto soltanto essere gentile, può nutrire ancora di un folto gruppo di supporters.

Eppure sul web circola qualche foto di lei non solo di quando era uomo ma anche senza trucco e c’è da dire che con meno make-up è sicuramente bellissima. A voi il giudizio.