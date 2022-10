Charlene di Monaco, una nuova maledizione minaccia casa Grimaldi: cosa succede

By

Charlene di Monaco, la maledizione torna a far tremare casa Grimaldi. Che sta succedendo a Monaco? Incredibile, vi verrà la pelle d’oca a leggere del famoso maleficio.

Tutti preoccupati per Charlene di Monaco. La famosa maledizione dei Grimaldi si abbatte su di lei e sulla famiglia. Il Principato trema.

Charlene Wittstock torna a far preoccupare tutti

Sembrava che tutto si fosse finalmente sistemato nella vita della principessa Charlene, che finalmente la Wittstock potesse tornare a sorridere, una volta per tutte, accanto a suo marito Alberto II e ai suoi bambini, Jacques e Gabriella.

Ma a quanto pare, la serenità è durata poco. Per oltre un anno, la reggente monegasca è stata lontana dagli affari di corte e dalla sua famiglia per pensare a sé stessa e alla sua salute.

Prima vari ricoveri in Sudafrica per una brutta malattia, poi in Svizzera per depressione ed esaurimenti psichici. Quando tutto sembrava ormai perso, il sole ritorna a splendere su Monaco e nella vita di Charlene.

La principessa si riprende e ritorna a casa. Se fino a qualche settimana fa l’abbiamo vista in giro tra Monaco e Parigi, da sola o in compagnia dei figli e del marito, oggi di nuovo è caduta nel baratro del dolore e del silenzio.

Si parla di una maledizione che ha colpito la famiglia Grimaldi e che in particolare sta minando la serenità familiare della principessa sudafricana.

La maledizione dei Grimaldi spaventa la principessa e i sudditi

Si mormora che il casato dei Grimaldi sia maledetto. Tutta colpa degli antenati di Alberto II che avrebbero istigato, più di un secolo fa, una strega che per vendicarsi avrebbe lanciato un maleficio sulla famiglia monegasca e sui discendenti, condannandoli all’infelicità eterna.

A pagarne le spese, oggi, Alberto con la consorte e famiglia. Si racconta che la principessa sudafricana creda davvero a queste voci. Charlene pensa che effettivamente una maledizione aleggi intorno a lei e che mini la sua tranquillità personale e familiare.

Fino a poche settimane fa, tutto sembrava procedere a gonfie vele nella vita della principessa monegasca. Oggi, invece, il dolore e la paura sono tornati nuovamente ad affacciarsi nella sua esistenza.

Charlene è scomparsa di nuovo dalle scene pubbliche, qualcuno dice per una ricaduta fisica, qualcun altro invece perché necessita di riposare e di prendersi tempo per sé stessa. Fatto sta che nuovamente, la moglie di Alberto II è tornata ad occupare le prime pagine dei tabloid internazionali facendo temere tutti per la sua salute.

Questa famigerata maledizione che sta facendo parlare tutto il mondo, fa venire la pelle d’oca. Non ci riferiamo soltanto alla leggenda della strega fiamminga ma anche ad alcuni uomini che opererebbero nell’ombra e che alle spalle di Alberto II starebbero cercando di minare la serenità di sua Altezza e della moglie.

In uno scandalo immobiliare monegasco, sono stati coinvolti quattro uomini fidati del sovrano e tra questi l’imprenditore miliardario Patrice Pastor e l’amministratore delegato dei beni di Alberto, Claude Palmero.

La principessa sudafricana in crisi

I due bracci destri del sovrano starebbero agendo alle sue spalle per farlo fuori e per diventare loro curatori e gestori del patrimonio privato di Alberto ma anche di quello della Corona.

Ovviamente questa situazione mina la serenità della famiglia Grimaldi e in particolare di Charlene che si dice non abbia più idea di chi possa fidarsi. Le persone che la attorniano non le sono fedeli.

Le cose con il marito, poi, non vanno bene. Anche le voci dei figli illegittimi del sovrano, (ora spunta anche un ragazzino svedese che dichiara di essere erede al trono monegasco) sarebbero tutte finte, storie create ad hoc da persone vicine alla famiglia reale per mettere in difficoltà il sovrano e la consorte.

L’antica maledizione dei Grimaldi (di cui parla anche una autorevole rivista francese) e secondo la quale nessuno dei discendenti del famoso casato, una volta salito al potere si ritroverà a godere di gioia e felicità, sembra proprio essere reale.