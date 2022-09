Elenoire Ferruzzi, com’era da uomo? Si strappavano i capelli per lui | FOTO

Elenoire Ferruzzi da uomo era un bellissimo ragazzo che faceva impazzire tutti quanti. Ecco la foto.

Il Grande Fratello Vip ha dato il via alla sua settima edizione lo scorso 19 settembre e nonostante siano passati soltanto pochi giorni dall’avvio del reality i telespettatori hanno già i loro preferiti.

Uno di questi è Elenoire Ferruzzi, diventata famosa per via di alcuni video diventati virali pubblicati sul web nel corso degli ultimi anni e per via del suo aspetto caratterizzato da delle lunghe unghie rosse.

Elenoire Ferruzzi e la foto del passato

La Ferruzzi, prima di pubblicare i suoi video sui social era famosa nell’ambiente milanese LGBT in quanto aveva partecipato ad alcune serate a tema incidendo anche dei brani successivamente pubblicati su tutte le piattaforme.

Grazie al successo avuto dai suoi video, prendere parte ad un cortometraggio musicale ispirato alla storia di Biancaneve dove interpreta la strega cattiva e successivamente ottiene un cameo nel film con Massimo Boldi e Christian De Sica, Amici come prima.

Nella clip di ingresso mostrata al Grande Fratello Vip, la Ferruzzi ha confessato di sentirsi come voleva essere da sempre e di essere felice di aver realizzato il suo sogno di diventare la donna che aveva sempre desiderato.

Sempre all’interno del filmato ha ammesso di essere nata con il nome di Massimo, e durante la seconda puntata ha fatto un discorso riguardo la sua persona e la sua personalità.

“È difficile essere quella che sono io ed essere libera come sono io. Io non mi sono voluta omologare a nessuna figura di donna biologica perché rispondo esattamente alla figura che interiormente ero e tutto quello che ero interiormente ero l’ho fatto uscire esteriormente”

Con queste parole Elenoire ha voluto spiegare il suo percorso di transizione e il perché è arrivata a sottoporsi a determinati interventi chirurgici a volte anche discussi da molte persone.

“Tutto questo ovviamente mi ha complicato la vita socialmente, lavorativamente ma a me non è importante assolutamente nulla perché io credevo in me, credevo in quello che volevo fare e quindi poi il tempo mi ha dato ragione. Però la mia vita e la vita delle trans in generale è una vita molto difficile, perché le trans sono disumanizzate a livello sociale”

Continuando il suo discorso, Elenoire ammette di essere una privilegiata perché i suoi genitori non si sono mai scontrati con lei per la sua decisione e lei stessa li ha definiti due angeli dato che l’hanno subito appoggiata.

Lo scatto che ha sorpreso i fan del Gf Vip

La donna li ha definiti due angeli rivelando che l’hanno sempre seguita lungo il suo percorso e infatti sui social la Ferruzzi si è spesso mostrata in compagnia della sua mamma a cui è molto legata.

Elenoire, è reduce da un episodio che ha stravolto la sua vita, infatti durante il periodo della piena pandemia Covid-19 è stata contagiata ed è stata ricoverata per molto tempo in terapia intensiva lottando tra la vita e la morte.

Fortunatamente ce l’ha fatta e sicuramente nelle prossime puntate del reality il tema verrà affrontato e Elenoire avrà modo di parlare anche di quello che le è accaduto nella sua vita negli ultimi anni.

Intanto, sul web, sta facendo il giro dei social la foto della vippona quando era uomo e molti utenti hanno ammesso di essere rimasti affascinati dal suo viso e dai suoi capelli, affermando di trovarlo molto sensuale.

Nella foto, una giovane Elenoire, all’epoca Massimo, è intenta a farsi il bagno mostrando una folta chioma che le dava un aspetto molto selvaggio e che sicuramente ha fatto girare la testa a tantissime persone che ha incrociato durante la sua strada prima di decidere di intraprendere il percorso per diventare la donna che adesso è e che ha sempre voluto essere.