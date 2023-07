Palinsesti Discovery, arriva Fazio e si porta dietro anche Frassica e Burioni

Si è tenuta poche ore fa la presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Discovery, e Fabio Fazio e il suo team si sono presentati ufficialmente. Sono loro, del resto, la grande novità di Nove, il canale in chiaro dell’azienda, sul quale verrà trasmessa la nuova edizione di Che tempo che fa. Al suo fianco, l’inossidabile Luciana Littizzetto e la spalla Filippa Lagerback. Ma oltre alle due artiste, Fazio ha annunciato che parteciperanno al programma, la cui struttura rimarrà immutata, anche buona parte degli ospiti fissi, tra cui il virologo Roberto Burioni e l’attore comico Nino Frassica. Tante, poi, le altre novità su cui potranno contare i telespettatori del network, tra Nove, Discovery e Real Time.

Oggi Warner Bros. Discovery ha presentato ufficialmente i nuovi palinsesti 2023/2024, e Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ha ufficializzato una volta per tutte l’arrivo già ampiamente annunciato di Che tempo che fa su Nove. I tre sono apparsi sorridenti e sereni, e il conduttore savonese ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram per suggellare il momento. La trasmissione avrà una struttura invariata rispetto alle precedenti edizioni, e anche gli ospiti fissi saranno pressoché gli stessi: a seguirlo in questa nuova avventura saranno anche Roberto Burioni e Nino Frassica, oltre ad Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini. Arriveranno poi anche altri programmi ad arricchire la programmazione di Real Time, con un nuovo show per Benedetta rossi e Giulia De Lellis.

Palinsesti Discovery, la data di inizio di CTCF e le altre novità

“Filippa, su Nove, dirà nove parole. Il pubblico troverà noi su Nove. Non sarà disorientato. Troverò Michele Serra, Nino Frassica e Roberto Burioni” ha detto Fazio, poco prima di annunciare la data di inizio del “nuovo” Che tempo che fa, che partirà il 15 ottobre prossimo alle 19.30. L’anteprima partirà come di consueto con l’intervento di Fabio e Nino Frassica, a cui si aggiungeranno Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi.

Dalle 20, poi, spazio alla parte informativa, con ospiti ed esponenti politici di ogni corrente, ha assicurato il conduttore. In prime time, poi, il consueto spazio di mezz’ora con il monologo di Luciana Littizzetto. Ospiti fissi, Ubaldo Pantani e Ornella Vanoni, che Fazio ha introdotto ironicamente così: “Abbiamo sentito anche noi l’esigenza di gioventù con la libertà di dire cose inaspettate e incontrollate. Abbiamo preso con noi a Che Tempo che Fa Ornella Vanoni che traghetterà la prima e la seconda parte tra Che Tempo Che Fa e Il Tavolo”.

Niente da fare, invece, per Tommaso Zorzi, come invece vociferava Tvblog tempo fa dandolo per ospite fisso: “Sarà sicuramente ospite, ma non fisso al Tavolo” ha spiegato il padrone di casa. L’influencer milanese, tuttavia, dovrebbe essere già in predicato per diventare uno dei nuovi conduttori di Cortesie per gli ospiti.

Tra le novità della prossima stagione di Warner Bros. Discovery, Comedy Match e il ciclo di Nove Racconta. Confermati tutti gli show di punta della rete, a partire da fratelli di Crozza, che dividerà con Fazio lo studio e inizierà il 22 settembre, Little Big Italy, anch’esso in onda da settembre e Accordi&Disaccordi sempre a settembre. Ad ottobre partiranno poi le nuove stagioni de Il contadino cerca moglie e Don’t forget the lyrics con Gabriele Corsi. Dal 2024 spazxio per la nuova stagione di Only Fun, Faking it, La Confessione e Cash or Trash.

Su Real Time, molte conferme e altrettante novità: “Real Time è uno dei canali più amati e visti dalle donne sul digitale. Ed è assai inclusivo. Casa a prima vista è un successo straordinario. Stiamo avendo un sacco di richieste per la partecipazione. Il mondo della ricerca della casa è un tema senza tempo. Real Time è riuscito ad essere real time in tutti i sensi, ha portato un formato di successo all’estero. Sono diventati personaggi famosi chi ha portato in tv il proprio lavoro”.

Tornano gli show di punta come 90 giorni per innamorarsi, Matrimonio a prima vista, Amore in prova (in cui 2 coppie si scambiano il partner per 14 giorni) e Primo appuntamento che avrà una versione Hotel. Dall’8 settembre, poi, via alla nuova edizione di Bake Off Italia, con la presenza degli Urban Theory. Nuovi programmi per Benedetta Rossi con Ricette d’Italia nella fascia dell’access prime time, che si alternerà, appunto con la grande scoperta della stagione, ovvero Case a prima vista. Infine, Giulia De Lellis tornerà sul canale satellitare con uno show incentrato sulle crisi di coppia.