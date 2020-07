eFootball Cup, c'è anche la Juventus tra le squadre che si giocano la vittoria

Venerdì 24 luglio a partire dalle 19:00 italiane iniziala seconda giornata della eFootball Cup, la competizione organizzata da Konami che sostituisce la eFootball Pro League interrotta a causa dell’emergenza Covid19. Tra le dieci partecipanti, tutti club europei, c’è anche la Juventus, unica italiana presente. La squadra bianconera, vicina alla vittoria del nono scudetto consecutivo della Serie A 2019/2020, punta adesso a conquistare la vittoria anche nel torneo continentale. Le dieci squadre sono state suddivise in due gironi da cinque con gli scontri iniziati la settimana scorsa: ogni club, composto da tre videogiocatori professionisti ufficialmente sotto contratto con la squadra, sfida le altre quattro squadre in una girone di sola andata con le prime due che avanzano alla fase successiva.

I primi giorni di competizione

La prima giornata ha già regalato grandi emozioni ai tifosi bianconeri. La Juventus ha stravinto entrambi gli incontri superando 5-0 e 4-0 rispettivamente il Boavista e l’Arsenal. Nove gol fatti, zero subiti, ci sono tutte le premesse per vedere la formazione juventina lottare seriamente per il titolo finale. Al momento l’importante è ottenere il primo posto nel girone che consentirebbe di affrontare nel tabellone successivo a eliminazione diretta la seconda del Gruppo A. Per farlo la Juventus si gioca tutto contro Celtic Glasgow e Manchester United: Ettorito, IlDistruttore e LoScandalo dovranno proseguire con l’attenzione mostrata finora.