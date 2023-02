Edelfa Chiara Masciotta, la ricordate Miss Italia 2005? Ecco che fine ha fatto | FOTO

Edelfa Chiara Masciotta, chi non ricorda la ex Miss Italia che vinse il titolo nel 2005? Oggi è un’altra persona: il suo volto sfigurato dopo l’incidente.

È cambiata completamente la ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta. La più bella della nostra nazione sfigurata dopo il terribile incidente.

Edelfa Chiara Masciotta, chi è la bella ex Miss Italia 2005

Mora, alta, slanciata, fisico da modella e occhi in grado di catturare l’attenzione di tutti, Edelfa Chiara Masciotta non a caso ha vinto nel 2005 il titolo di più bella d’Italia. Lei è la ex reginetta di bellezza che ha avuto una carriera di grande successo nel mondo della televisione.

Il contest di Salsomaggiore è stato per lei un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. In realtà, prima ancora di diventare Miss Italia nel 2005, già nel 2002 si era fatta conoscere come Miss Gran Prix, e anche in quella occasione vinse la fascia, quella del mondo sportivo, a mano basse, sbaragliandola la concorrenza.

Dopo l’incoronazione a reginetta di bellezza da parte di Bruce Willis, per l’erede di Cristina Chiabotto inizia un periodo professionale davvero splendido. Nel 2006 è madrina per i Giochi olimpici invernali a Torino e poi nello stesso anno una concorrente di Notti sul ghiaccio, il programma condotto da Milly Carlucci.

Ancora, nel suo curriculum televisivo, Paperissima sprint, Volami nel cuore e Le tre rose di Eva. Insomma, una carriera davvero straordinaria. Edelfa Chiara Masciotta è sempre stata una ragazza bellissima, oggi però è completamente diversa: il suo viso è stato sfigurato dopo il terribile incidente.

L’incidente che ha cambiato la vita dell’ex Miss Italia

Edelfa Chiara Masciotta oggi è una persona completamente diversa da qualche anno fa. La ex Miss Italia è stata protagonista di un terribile incidente che le ha sfigurato il suo bellissimo viso.

Dopo tempo, la ex reginetta di bellezza ha deciso di tornare in televisione e mostrare i segni non soltanto fisici ma anche emotivi che il dramma che ha vissuto le ha procurato. Tutto risale al novembre del 2019 quando la Masciotta viene investita da un’auto.

Si trovava in Corso Matteotti, nel cuore di Torino. Ricoverata d’urgenza al Cto di Chivasso, è stata operata al setto nasale dato che il suo naso era davvero in pessime condizioni. Stava camminando a piedi, Edelfa Chiara, quando una macchina, nel tentativo di evitare uno scontro frontale con un’altra che l’ha sorpassata, non è riuscita a frenare colpendo la showgirl che è finita sull’asfalto.

L’automobilista colpevole, l’ha immediatamente soccorsa ed è rimasto con lei fino all’arrivo dell’ambulanza. Contusioni, viso gonfio, naso rotto: ha davvero rischiato la vita l’ex Miss Italia che fortunatamente oggi sta bene.

La paura però continua ad essere presente nella sua vita. In più occasioni, la ex reginetta di bellezza ha fatto un appello affermando che i mezzi di trasporto sono delle armi soprattutto se messe in mano di chi non è capace di stare attento alla guida.

Lei si è riuscita a salvare ma al suo posto poteva esserci un bambino o una persona anziana o semplicemente un adulto che magari non avrebbe avuto la sua stessa fortuna. Oggi Edelfa Chiara Masciotta si è ripresa, il suo aspetto fisico è tornato come un tempo ma le ferite che quell’incidente le ha procurato sono ancora chiare, lucide, fresche e presenti nella sua vita e nel suo cuore, proprio come se il dramma le fosse successo ieri.

Fortunatamente, nella sua vita ci sono sempre state delle persone in grado di darle tutto il supporto e l’amore di cui aveva bisogno. Prima Roberto Cenci, suo ex marito, poi il suo attuale compagno, Alessandro Rosina e i suoi due splendidi figli, Aurora e Alessio.