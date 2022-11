Ecuador-Senegal, probabili formazioni

Inizia la terza ed ultima giornata della fase a gironi di questo mondiale, alle 16 Ecuador e Senegal si sfidano per inseguire il sogno ottavi di finale.

Olanda ed Ecuador comandano il gruppo a quota 4 punti, Senegal a 3 con il Qatar già eliminato a 4 punti.

Le partite si giocheranno in contemporanea ed al fischio finale sapremo quali saranno le due squadre che accederanno alle fasi finali.



L’Ecuador ha brillantemente superato il Qatar nella prima giornata e nella seconda ha dominato per larghi tratti della partita una spenta Olanda.

I sudamericani partono sicuramente con i favori del pronostico in una sfida delicata dove avranno due risultati su tre a disposizione per superare il turno ed accedere agli ottavi di finale.

A quota 4 punti i ragazzi di Alfaro si giocheranno anche il primo posto con l’Olanda, in caso di vittoria di entrambi infatti si deciderà tutto in base ala differenza reti.

Il Senegal, dopo aver perso all’esordio contro l’Olanda, ha vinto e convinto contro i padroni di casa del Qatar ed oggi ha assolutamente bisogno di vincere per cercare una qualificazione che, senza Manè, risulterebbe ancora più clamorosa e storica.

🔥 ¡Hoy juega nuestra Selección, carajo! 🆚 @FootballSenegal

🏟 Estadio Internacional Jalifa

🗓 Fecha # 3

🕚 10h00 (ECU)

🏆 #FIFAWorldCup Árbitros

JC: Clement Turpin🇫🇷

A1: Nicolas Danos🇫🇷

A2: Cyril Gringore🇫🇷

4to: Istvan Kovacs🇷🇴

VAR: Jerome Brisard🇫🇷

Ecuador con il 3-4-3, il capocannoniere Valencia in attacco

I sudamericani si affidano ovviamente a Enner Valencia, il numero 13 è stato fin qui protagonista assoluto di questo mondiale con 3 gol segnati in due partite.

Non dovrebbero esserci cambi nell’undici titolare di Alfaro con Estupinian che ha recuperato dai problemini fisici accusati e sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

Tra i pali pronto Galindez, davanti a lui la difesa a tre composta da Porozo, Torres e Hincapie.

In regia pronti Gruezo e Caicedo con Preciado largo a destra ed Estupinan sulla corsia opposta.

Il tridente sarà formato da Plata, Estrada e Valencia.

Senegal con il 4-4-2, Dia punta centrale

Senza la stella Sadio Manè il mondiale del Senegal può considerarsi ottimo, oggi i ragazzi di Cissè proveranno a renderlo straordinario superando l’Ecuador e centrando la qualificazione agli ottavi di finale.

Sudamericani in campo con il solito undici: tra i pali il portiere del Chelsea Mendy, Sabaly, Koulibaly, A. Diallo e Jakobs a formare la linea difensiva a quattro.

I. Gueye, N. Mendy, Diatta e Sarr saranno i centrocampisti a sostegno del duo offensivo formato da Diedhiou e Dia.

La partita sarà trasmessa alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l‘app RaiPlay.