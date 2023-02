Ecco perché lasciare le chiavi attaccate alla porta di notte è un gravissimo errore

By

Chiavi attaccate alla porta di casa: sai perché non dovresti farlo? E’ una pratica pericolosissima, soprattutto di notte. Ecco che cosa dicono gli esperti di sicurezza.

Quante volte ti è capitato di lasciare le chiavi di casa attaccate alla porta, di notte? Sappi che se lo hai fatto, hai commesso un errore gravissimo. Ecco perché questa pratica è pericolosissima.

Sicurezza in casa, i consigli degli esperti

Ci sentiamo tutti sicuri nella nostra casa, o quasi. Gli esperti di sicurezza ne sono convinti: anche se siamo muniti di sistemi di allarme di ultima generazione, telecamere e cani da guardia, non possiamo mai dare nulla per scontato.

Ci sono delle pratiche che mettiamo in atto quotidianamente ma che potrebbero rivelarsi piuttosto pericolose per la nostra incolumità. Sai, per esempio, che lasciare le chiavi nella porta, di notte, è davvero pericolosissimo?

Forse fino ad oggi lo hai fatto anche tu pensando potesse rappresentare per te una tecnica utile per allertarti in caso di furto. Ebbene, ti diciamo che così facendo dai soltanto modo ai ladri di facilitarsi il lavoro.

Per quale ragione? Esiste il cosiddetto “metodo pesca” che agli scassinatori esperti utilizzano proprio approfittando delle chiavi lasciate appese nella serratura. Ecco tutti i consigli degli esperti in sicurezza. Scopri perché fino ad oggi hai sbagliato tutto pensando di mettere te e la tua famiglia al sicuro.

Perché non dovresti mai lasciare le chiavi attaccate alla porta

Mai lasciare le chiavi attaccate alla porta: metti in pericolo te stesso e la tua famiglia. Parola degli esperti in sicurezza. Quante volte anche tu sei andato a dormire lasciando le chiavi nel buco della serratura?

Lo avrai fatto perché sicuro che questa tecnica sia tra quelle che ti consentono di avvertire rumori sospetti nel caso di furto. Sappi che hai sbagliato completamente mossa: se lasci le chiavi nella serratura, non fai altro che agevolare il lavoro della ladri.

Gli scassinatori sono delle persone esperte e pronte a tutto pur di raggiungere i loro obiettivi. Quelli più furbi mettono in pratica il cosiddetto “metodo della pesca” che è tra i più utilizzati per aprire le porte senza doverle rompere o forzare.

Come fanno? Semplicemente utilizzando uno strumento che viene messo tramite lo stipite e lo spazio della porta per pescare la chiave che si trova nella serratura. Visto che facilità? Un altro metodo che viene utilizzato consiste nell’allineamento dei controperni e dei perni: se lasci anche qui la chiave dentro la serratura, tutti i perni si alzeranno e i ladri entreranno in un battibaleno nella tua abitazione.

Potrebbero utilizzare anche delle grucce o dei ganci da far passare attraverso la porta e recuperare in qualche modo le chiavi, cosa semplice da fare, questa, soprattutto se lasciate nelle vicinanze della porta.

Come puoi vedere, dunque, andare a dormire posizionando le chiavi nella serratura non è una mossa intelligente. La soluzione ideale è sempre depositare le chiavi in un posto sicuro e munirsi di telecamere di sorveglianza o sistemi di allarmi perimetrali che ti avvisano immediatamente quando un intruso cerca di entrare nella tua abitazione.

Attenzione anche ai segnali di avvertimento che spesso chi cerca di entrare nelle nostre case lascia sulle porte come graffi, simboli o anche segni sul telaio o sulla serratura. Nel caso anche tu dovessi trovarti di fronte a questa situazione, non esitare a contattare le forze dell’ordine.