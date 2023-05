Ecco dove e come osservare l’eclissi lunare e la Luna Piena dei Fiori

Oggi in Italia potremo osservare il fenomeno della Luna in modo chiaro dalle 20 alle 21:30.

Tuttavia, il satellite naturale avrà una posizione ancora abbastanza vicino all’orizzonte e ciò potrebbe influire sulla sua visibilità a occhio nudo.

Eclissi lunare e Luna Piena dei Fiori: ecco dove e come osservare

Oggi, 5 maggio 2023, è un’occasione da non perdere per gli amanti dell’astronomia. Fra le 20 e le 21:30, l’eclissi lunare penombrale illuminerà il cielo notturno e offrirà uno spettacolo straordinario. Anche se il fenomeno inizia ufficialmente alle 17:14, in Italia la visibilità migliora solo dopo il tramonto e quando la Luna si trova ancora bassa sull’orizzonte. Questa posizione potrebbe ostacolare l’osservazione, soprattutto in presenza di montagne o grattacieli. Quindi, per godere appieno dello spettacolo, è consigliabile cercare spazi aperti come le strade di campagna o le rive di un lago.

Non serviranno strumenti particolari per osservare l’eclissi, per fortuna. Sarà visibile ad occhio nudo durante l’intera durata, anche se, sarà solo parzialmente visibile in Europa a differenza di quanto accadrà in Africa, Asia e Australia. Le eclissi lunari avvengono quando la Luna si trova nell’ombra proiettata dalla Terra tra il Sole e il satellite naturale. A seconda dell’allineamento dei corpi celesti, si possono avere diverse tipologie di eclissi: totale, parziale o penombrale. L’eclissi di oggi rientra nella categoria penombrale, ma gli esperti rassicurano che comunque sarà uno spettacolo degno di nota, poiché gran parte del disco lunare sarà oscurata.

Il plenilunio del mese di maggio, noto anche come Luna piena dei fiori, trae il suo nome da una cultura tradizionale in particolare, quella dei nativi americani. Questi associavano svariati eventi di rilievo a tale fase della luna e nella tribù Algonchini, una fra le più importanti ed influenti, la Luna piena di maggio era legata alla bellezza dei fiori primaverili. In questa stagione infatti tante piante si svegliano dal torpore dell’inverno cosicché gli uomini possano ammirare i loro bellissimi colori.