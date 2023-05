By

Bergoglio ha affrontato il delicato tema della pedofilia all’interno del clero rivolgendosi ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

Le dichiarazioni di Papa Francesco

In data odierna, 5 maggio, ricorre la giornata nazionale contro la Pedofilia. Nell’occasione, questa mattina, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

“Ora è il momento di rimediare al danno fatto alle generazioni che ci hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire”.

Queste le parole di Bergoglio il quale ha trattato il delicato tema della pedofilia all’interno della Chiesa. Il Pontefice, rivolgendosi alla commissione anti-abusi istituita da lui stesso per contrastare questa piaga, ha incoraggiato i ragazzi a prendere in mano tale situazione per risolverla, mettendosi a servizio delle chiese particolari.

Dalle semplici attività all’interno di una diocesi alla formazione dei catechisti, degli insegnati e delle altre figure a servizio della pastorale, con il denominatore comune di tutelare i minori e le persone più fragili.

Il messaggio di Bergoglio nella giornata nazionale contro la Pedofilia

“la Chiesa deve sforzarsi di diventare un esempio di accoglienza e di buon modo di agire. L’impegno per migliorare le linee guida e gli standard di comportamento del clero e dei religiosi deve continuare”.

Queste le parole di Bergoglio, quando durante il suo discorso, si è congratulato con i presenti per cercare di evitare le disuguaglianze all’interno della chiesa, senza che vi siano paesi di seria A e di serie B, tutti devono ricevere lo stesso trattamento in egual misura, in termini di formazione e di servizio alle vittime.

Il Papa, inoltre, ha sottolineato come gli abusi sessuali in questi anni abbiano portato delle gravi fatture a livello globale e non soltanto all’interno del Clero. Delle gravi violenze, ha notato, possono, purtroppo portare a delle spaccature all’interno della routine familiare. Bergoglio invece, ha incoraggiato a risolvere tali fratture e ricongiungerne i pezzi, nella speranza che quanto è frantumato si possa ricomporre.