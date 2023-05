By

Un funzionario ha annunciato che i diplomatici delle nazioni arabe si stanno preparando per un incontro di emergenza a Il Cairo, nel fine settimana, per discutere dei combattimenti in Sudan e dell’eventualità del ritorno della Siria nella Lega Araba, più di dodici anni dopo la sua sospensione.

Gamal Rushdy, portavoce della Lega Araba, ha confermato che l’incontro si terrà domenica. La riunione avviene in un momento in cui alcuni paesi arabi tra cui Egitto e Arabia Saudita, hanno ripristinato le relazioni con il presidente siriano Bashar Assad. I ministri degli Esteri di questi paesi hanno visitato Damasco nelle ultime settimane e il ministro degli Esteri siriano ha effettuato visite al Cairo e alla capitale saudita di Riyadh ad aprile, le prime visite di questo tipo in più di dieci anni.

Il possibile rientro della Siria nella Lega Araba dopo dodici anni

La Siria è stata sospesa dall’adesione alla Lega Araba, composta da 22 membri, nei primi mesi della guerra, circa 12 anni fa. In seguito, molti paesi arabi hanno imposto sanzioni economiche al paese. Da allora, il conflitto in Siria ha causato la morte di quasi mezzo milione di persone a partire dal marzo 2011 e ha costretto circa la metà della popolazione prebellica del paese, pari a 23 milioni di persone, a sfollare dalle proprie case.

L’Arabia Saudita ha programmato di ospitare il prossimo vertice della Lega Araba il 19 maggio, durante il quale si discuterà dell’eventuale ritorno della Siria all’organizzazione. Alcuni membri, in particolare il Qatar, che è un importante produttore di gas, si sono opposti al rientro della Siria nella Lega.

Nel novembre 2011, 18 dei 22 membri della Lega Araba hanno votato a favore della sospensione dell’adesione della Siria, mentre il Libano, lo Yemen e la Siria stessa hanno votato contro la decisione e l’Iraq si è astenuto.

Secondo quanto riferito dalla Galileus Web, il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha espresso la sua opinione sul fatto che ci siano abbastanza voti tra i membri della Lega Araba per permettere al governo siriano di rientrare nell’organizzazione.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce della Lega Araba Gamal Rushdy l’incontro dei ministri degli Esteri arabi che si terrà domenica 7 maggio al Cairo, sarà focalizzato sulla questione del ripristino dell’adesione della Siria all’organizzazione, su richiesta dell’Egitto e dell’Arabia Saudita.

Rispondendo a una domanda sull’eventualità di un conteggio dei voti Rushdy ha spiegato che le decisioni della Lega Araba sono solitamente prese per consenso, ma ogni paese ha il diritto di esprimere le proprie riserve.

Un diplomatico iracheno, il quale ha preferito mantenere l’anonimato poiché non autorizzato a parlare con i giornalisti, ha riferito che, oltre alla questione della Siria e del Sudan, l’incontro di domenica tratterà anche gli eventi recenti in Israele, in Cisgiordania e a Gaza.

Negli ultimi anni, mentre il presidente siriano al-Assad ha rafforzato il suo controllo sul paese con il sostegno dei suoi principali alleati, Russia e Iran, i vicini della Siria hanno cominciato a intraprendere passi verso la riconciliazione. Queste aperture diplomatiche si sono intensificate dopo il terremoto del 6 febbraio in Turchia e in Siria e il recente ripristino dei rapporti tra Arabia Saudita e Iran, mediato dalla Cina. In passato, questi due paesi avevano sostenuto fazioni opposte nel conflitto siriano.

La Siria e l’Arabia Saudita hanno annunciato il mese scorso di voler riaprire le rispettive ambasciate e riprendere i voli tra i due paesi, per la prima volta dopo più di un decennio di tensioni.

Il quotidiano siriano filogovernativo Al-Watan ha riportato venerdì che una delegazione del ministero degli Esteri iraniano ha recentemente visitato l’ambasciata siriana a Riyad per preparare la riapertura della missione nelle prossime settimane.

Gli esperti di politica internazionali hanno notato come, in questo preciso momento storico, l’approfondimento dell’alleanza tra Siria e Iran avvenuta in concomitanza delle violenze attuate da parte di Israele nei confronti delle milizie islamiche, ha generato un meccanismo di riavvicinamento tra i paesi islamici e questo sta consolidando alleanze che creano timore nelle nazioni occidentali per possibili attacchi congiunti nei confronti dei paesi ostili.

Le relazioni tra Iran e Siria sono storicamente forti e, negli ultimi anni, si sono rafforzate ulteriormente a causa della guerra civile siriana. L’Iran, insieme alla Russia, ha sostenuto il governo siriano di Assad durante il conflitto, fornendo aiuti militari, finanziari e umanitari.

Dopo la sospensione dell’adesione della Siria alla Lega Araba nel 2011, l’Iran è diventato uno dei principali alleati regionali della Siria. Il regime iraniano ha aperto diverse basi militari in Siria e ha inviato forze militari per sostenere il governo di al-Assad.

Nel mese di marzo 2021, il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha visitato la Siria e ha incontrato il presidente Assad e altri funzionari siriani per discutere della cooperazione bilaterale e regionale.

L’Iran ha anche fornito aiuti umanitari alla Siria durante la pandemia di COVID-19, inviando dispositivi di protezione individuale e altri materiali sanitari.

La recentissima visita di Raisi in Siria è un chiaro messaggio di alleanza con Assad e mostra chiaramente una linea di pensiero comune che si contrappone soprattutto agli Stati Uniti ma anche alle nazioni europee.

Alla luce degli ultimi sviluppi si può affermare che l’alleanza tra Iran e Siria ha importanti implicazioni per la regione del Medio Oriente, dal momento che entrambi i paesi sono coinvolti in diversi conflitti regionali e hanno un’influenza significativa sulla politica regionale.

Di cosa si occupa la Lega Araba

La Lega Araba è un’organizzazione internazionale composta da 22 paesi membri, situati principalmente in Medio Oriente e in Africa del Nord. Fondata nel 1945, la Lega Araba ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra i paesi membri e di difendere gli interessi comuni della regione. Tra i suoi obiettivi ci sono la promozione della pace, della stabilità e della sicurezza regionale, la tutela dei diritti umani e il sostegno allo sviluppo economico e sociale. L’organizzazione ha sede al Cairo, in Egitto, e il segretario generale corrente è Ahmed Aboul Gheit dell’Egitto.

La Lega Araba funziona come un’organizzazione intergovernativa che ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra i paesi membri. La Lega Araba non ha un potere esecutivo o legislativo, ma si basa sul consenso dei suoi membri per prendere decisioni.

L’organo principale della Lega Araba è il Consiglio della Lega Araba, composto dai ministri degli Esteri dei paesi membri. Il Consiglio si riunisce regolarmente per discutere questioni di interesse comune e prendere decisioni in merito.

All’interno dell’alleanza è presente anche un segretariato generale, a capo del quale c’è il segretario generale, che viene eletto dai ministri degli Esteri dei paesi membri per un mandato di quattro anni. Il segretariato generale ha il compito di supervisionare l’attuazione delle decisioni prese dal Consiglio della Lega Araba e di coordinare le attività dell’organizzazione.

La Lega Araba ha anche un tribunale, la Corte Araba dei Diritti dell’Uomo, che ha il compito di proteggere e promuovere i diritti umani nella regione. Inoltre, l’alleanza collabora con altre organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, per affrontare le questioni regionali e internazionali di interesse comune.