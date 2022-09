“Ecco cosa gli ha fatto”, Francesco Totti una furia: salta fuori tutto su Ilary | Imperdonabile

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è oramai un argomento ricorrente. L’estate, però, è quasi giunta al termine, e gli ex coniugi si apprestano a dare il via all’ufficializzazione della fine del loro matrimonio. Ecco, a tal proposito, quali sono le ultime indiscrezioni.

Niente dura per sempre, ma questo lo sapevamo già. Nonostante tale consapevolezza, però, abbiamo sempre ritenuto che Ilary Blasi e Francesco Totti fossero fatti l’uno per l’altra, e che fossero una delle poche eccezioni che confermano la regola.

L’11 luglio scorso, però, la conduttrice e l’ex calciatore hanno annunciato la loro volontà di separarsi e, da allora, supposizioni, dubbi e congetture su ciò che potesse essere accaduto tra i due hanno iniziato a rincorrersi.

Ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi due mesi da allora, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ma sembra che, di recente, l’ex capitano della Roma si sia lasciato andare a uno sfogo con uno dei suoi più cari amici. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Le parole di Francesco Totti su Ilary Blasi

Quello tra Ilary e Francesco è stato un amore unico che, di certo, non può svanire nel nulla. Qualcosa, però, tra i due sembra essersi incrinato, e a rivelarlo sarebbe stato proprio l’ex calciatore, nel corso di uno sfogo a cui lui stesso si sarebbe lasciato andare con l’amico Alex Nuccetelli.

Le rivelazioni che Francesco Totti avrebbe fatto all’amico sono state riportate dal Corriere della Sera: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie. Ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo”.

L’ex calciatore sarebbe poi andato avanti a sfogarsi con Nuccetelli, e le affermazioni che pare abbia fatto non sono di certo passate inosservate. Ecco, a tal proposito, la conclusione del discorso di Totti, riportato sempre dal quotidiano precedentemente citato: “Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato, questo è scontato”.

Le cause della separazione

A tutt’oggi non si conoscono ancora i reali motivi che hanno spinto Ilary Blasi e Francesco Totti a mettere fine al loro matrimonio, ma stando alle confidenze di cui sopra, c’è chi ne ha tratto delle ipotesi.

Le parole di Francesco, infatti, lasciano intendere che il suo allontanamento sia avvenuto in un secondo momento, dopo un avvenimento a cui sembra che Ilary non sia riuscita a porre rimedio. Qual è la verità? Per scoprire qualcosa di più non ci resta che aspettare (e sperare) che i diretti interessati decidano di raccontare le loro verità.