Liz Truss: il ritorno del neoconservatorismo nel Regno Unito

Il nuovo premier britannico Liz Truss promette una rivoluzione fiscale e un’alleanza con uomini d’affari con un discorso molto più ideologico di quello di Boris Johnson.

Il giornalista radiofonico Nick Ferrari ha posto la stessa domanda ai due candidati alla successione di Boris Johnson, ma per sviare l’idea ha usato un tono che suonava più come un sacrilegio che come un ragionevole dubbio: “Prenderà in considerazione un razionamento energetico, Ministro?” . La risposta di Rishi Sunak, il perdente delle primarie, è stata come tutte le sue, sfumata, cauta, aperta: “Non escludo nessuna possibilità“, ha detto.

Liz Truss ha promesso di tagliare immediatamente la maggior parte delle tasse

Liz Truss racchiude in una sillaba tutte le certezze di una candidatura profondamente ideologica: “No”, ha risposto seccamente, come se il solo suggerimento fosse un insulto a una nazione potente come il Regno Unito. Liz Truss è riuscita a sedurre (con il 57,4% dei voti) la maggioranza degli affiliati conservatori, divisi dal modo in cui hanno estromesso Boris Johnson dal potere e timorosi di una recessione che potrebbe togliere loro le aspettative elettorali, con una forte dose del neoconservatorismo, del patriottismo ottimista e della volontà economica.

La sua promessa di tagliare immediatamente la maggior parte delle tasse, nonostante l’inflazione galoppante che colpisce il Regno Unito, si basa su quel presunto circolo virtuoso applicato da Reagan e Thatcher: una combinazione di bassa pressione fiscale e minore spesa sociale per promuovere una maggiore crescita dell’economia (a il costo, inoltre, di una maggiore disuguaglianza).

“Le persone che hanno un reddito più alto pagano più tasse, quindi, logicamente, quando abbassi le tasse, tendono ad essere le più favorite”, ha spiegato Truss la scorsa settimana alla BBC. “Ma penso che non sia corretto analizzare tutto dal punto di vista della redistribuzione. Sono favorevole alla crescita dell’economia, perché è qualcosa che va a vantaggio di tutti. Il dibattito economico degli ultimi 20 anni è stato dominato dalla questione della distribuzione della ricchezza.

E il risultato è stato una crescita relativamente lenta. Truss ha avuto bellissime parole di omaggio al suo predecessore, Boris Johnson, nel discorso della vittoria, dopo che era noto il risultato delle primarie dei conservatori, ma ha seppellito senza tante cerimonie il messaggio economico degli ultimi tre anni. L’idea di ridistribuire la ricchezza tra le regioni più ricche del sud dell’Inghilterra e quelle meno sviluppate del nord – il famoso livellamento di Johnson – è finita.

Si tratta di crescere all’improvviso, per arrivare con il miglior risultato possibile all’appuntamento elettorale previsto tra due anni. Perché Truss ha anche chiarito che intende affrettare la sua occasione: l’idea di elezioni anticipate è esclusa. “Otterremo una grande vittoria per il Partito conservatore nel 2024”, ha assicurato il nuovo premier.Almeno Truss e il suo team hanno impedito all’ideologia di offuscare la loro visione a breve termine e impedire loro di vedere i bisogni urgenti del paese.

Per questo, insieme alla rivoluzione fiscale, ha promesso un pacchetto multimilionario di aiuti diretti alle famiglie, per far fronte all’imminente crisi energetica patita dagli inglesi. E forse questo è il segno che la politica, che brama da anni la carica di primo ministro che ha appena raggiunto, applica anche quella famosa ricetta del democratico americano Mario Cuomo: fa campagna in versi, ma governa in prosa.

Durante il suo periodo a capo del Dipartimento del commercio internazionale, è stata abbastanza metodica e tenace da concludere accordi commerciali in tutto il mondo, il che è servito a giustificare la “libertà ritrovata” che la Brexit aveva portato. Australia, Nuova Zelanda, Giappone. Truss ha concluso accordi alla stessa velocità con cui li ha promossi sui social network.

Perché fu in quel periodo che una personalità piuttosto rigida e brusca nei suoi discorsi e nelle sue esibizioni pubbliche iniziò a scoprire i vantaggi dell’autopromozione per ritagliarsi una nuova immagine. “Department to Instagram Truss”, i suoi collaboratori chiamavano ironicamente il DIT (Department of International Trade, nel suo acronimo in inglese). Quello stesso controllo d’immagine, come ministro degli Esteri, l’ha portata a rafforzare la sua posizione nei confronti di Bruxelles, nonostante nel 2016 abbia fatto una campagna contro la Brexit.

Con la fede del convertito, promosse una legge interna che aboliva il Protocollo dell’Irlanda del Nord, l’accordo più delicato delle lunghe trattative svolte tra Regno Unito e Unione Europea. Truss è diventata la paladina degli euroscettici e dei neoconservatori del partito, tanto da ottenere la vittoria alle primarie, ma anche il motivo per cui il 52% dei britannici, secondo un espresso sondaggio YouGov, crede che sarà un primo ministro con un ruolo povero o terribile prestazioni e solo il 12% si fida che se la caverà bene.