Meteo, il caldo si alternerà con grandinate e alluvioni: le previsioni

Meteo: fino a novembre ci sarà il caldo, ma anche diverse grandinate e alluvioni. Ecco le previsioni dell’esperto.

Nei prossimi mesi, ci sarà ancora caldo. Una condizione che dovremo sopportare – a detta dell’esperto del CNR, Antonello Pasini – fino a novembre. Intanto, però, il tempo non sarà molto clemente: infatti, si registreranno grandinate e alluvioni in diverse parti del nostro paese. Ecco le previsioni del meteo dei prossimi mesi.

Meteo, caldo e maltempo nei prossimi mesi

Il clima di un tempo sembra essere proprio sparito: la natura non segue più i ritmi di una volta e pare che la situazione sia destinata a peggiorare, anche in virtù delle nuove previsioni che ci vengono fornite da Antonello Pasini, primo ricercare del CNR.

Per i prossimi mesi, dunque, è previsto ancora un po’ di caldo che si protrarrà fino a novembre. Ciò non significa che il maltempo non ci sarà: infatti, in diverse regioni d’Italia non mancheranno grandinate e alluvioni.

Le temperature più alte si allungheranno così tanto, a causa di un anticiclone africano. Le correnti calde, presenti nel Mediterraneo, cozzeranno con le correnti fredde, provocando cattivo tempo.

Caldo fino a novembre

L’ondata di caldo che si protrarrà fino a novembre pone l’accento sulla questione dell’emergenza energetica che si è venuta a creare, a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Più caldo, maggiore è l’energia che serve per condizionatori e per combattere l’eventuale afa. Come ha sottolineato il ricercatore, sono previste ulteriori settimane di caldo, anche se tiene a precisare che allungarsi così tanto nelle previsioni non è mai semplice, per quel che concerne il meteo che viene elaborato nel bacino del Mediterraneo.

Il ricercatore afferma che è impossibile ritornare alla stabilità climatica di un tempo, affermando che “è fuori discussione, visto quanto accaduto all’ambiente“, con l’innalzamento delle temperature e i danni climatici apportati al pianeta negli ultimi anni.

Grandinate e alluvioni si alterneranno al caldo

Le correnti fredde che si andranno a scontrare con quelle calde del Mediterraneo provocheranno piogge, alluvioni e grandinate che andranno a colpire principalmente le regioni del nord Italia, come già avvenuto nelle scorse settimane.

Ci ritroveremo, dunque, di fronte a un clima “ballerino” e incerto, che alternerà giorni di caldo a momenti fatti di piogge, grandine e pericolo alluvione. Pertanto, l’esperto invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nei giorni in cui l’allerta meteo è più alta.