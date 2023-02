WD-Spray, perché alcuni hanno iniziato a spruzzarlo nel WC di casa: ecco il motivo

WD-Spray, conosci questo prodotto? E’ davvero straordinario. Ecco perché in tanti hanno iniziato a spruzzarlo nel WC di casa. Scopri anche tu che cosa succede.

In tantissimi stanno provando il trucco del WD-Spray. Ecco perché anche tu dovresti iniziare a spruzzarlo nel WC di casa. Il risultato ti lascerà senza parole.

WD-Spray: che cos’è e come funziona

Il WD-Spray 40 è un prodotto molto popolare tra gli automobilisti. Si tratta di un lubrificante che viene utilizzato per la riparazione dei motori delle auto o per eseguire altre tipologie di lavori di manutenzione.

La sua composizione rende questo spray ideale per proteggere qualsiasi superficie metallica dalla corrosione e dalla ruggine oltre che dall’umidità. In soldoni, è un olio lubrificante davvero versatile che puoi utilizzare non soltanto però per i veicoli.

Esso infatti può ritornarti utile in diverse occasioni. Sai che tante persone lo stanno spruzzando all’interno del WC di casa? Il risultato è sorprendente. Prendersi cura dei sanitari è un compito davvero delicato.

Tante volte ci ritroviamo a comprare prodotti costosissimi per garantire igiene, pulizia e sanificazione di WC e non solo. Eppure, la maggior parte delle volte, i risultati che otteniamo non ci soddisfano per nulla.

E se ti dicessimo che questo prodotto che ti abbiamo menzionato può cambiare la tua routine delle pulizie, ci crederesti? Ecco perché anche tu dovresti provare questa tecnica nel tuo bagno.

Perché spruzzare questo prodotto nel WC di casa

In tantissimi stanno provando questa tecnica che consiste nello spruzzare il WD- 40 Spray nel WC di casa. Come abbiamo accennato poc’anzi, si tratta di un olio lubrificante molto popolare tra gli automobilisti.

Perfetto per proteggere il metallo da umidità, corrosione e ruggine, può ritornarti utile però anche in altre occasioni. Che cosa può risolvere se per esempio lo sfruttiamo nei nostri sanitari?

Prova anche tu questo trucchetto e come tanti altri rimarrai sbalordito. Con questo spray puoi far brillare di pulito i tuoi sanitari! La prima cosa che devi fare è aprire porte e finestre e mantenere la stanza da bagno ben ventilata: si tratta comunque di un aerosol che non devi respirare.

Il secondo passaggio è quello di spruzzare una quantità minima di questo spray sulla superficie del water. Lascia agire il prodotto per almeno 15 minuti. Se noti che questa area da sanificare è ricca di calcare o piena di macchie ostinate, puoi abbondare con questo prodotto e lasciarlo agire per una notte intera.

Trascorso questo lasso temporale, devi procurarti uno scopino pulito ed iniziare a strofinare in maniera accurata tutta la superficie dei tuoi sanitari. Risciacqua e goditi il risultato: i tuoi bagni ritorneranno bianchi, lucidi e super brillanti.

Conoscevi questo prodotto e in particolare questo trucchetto? In pochissimo tempo potrai così avere dei sanitari immacolati e super puliti. Ti diciamo però anche un altro segreto: questo spray è in grado addirittura di preservare il legno.

Se hai dunque mobilia fatta di questo materiale naturale, inizia a pulirlo con questo lubrificante. Così i tuoi mobili saranno al sicuro dai danni dell’umidità soprattutto se disposti all’esterno della casa.

Ma il WD-Spray è in grado addirittura di rimuovere i segni di pennarello indelebile sulle pareti, lo sapevi? Esso è infatti un solvente così forte che agisce anche sulle superfici ricoperte da vernice lucida.

Come procedere in questo caso? Il procedimento è davvero semplice. Devi procurarti un tovagliolo di carta o uno straccio pulito e spruzzare su di esso il tuo prodotto miracoloso. Poi applica il prodotto sui segni di pennarello indelebile, ovunque esso si trovi ed inizia a strofinare con il tovagliolo o lo straccio precedentemente inumidito.

Lascia che il prodotto agisca almeno per 30 secondi e con dei movimenti circolari inizia a esercitare un po’ di pressione. Vedrai che in pochi minuti le tue pareti torneranno come nuove.

Anche se hai uno smalto particolarmente resistente sulle unghie, il WD-40 può aiutarti a sbarazzartene proprio come farebbe un classico solvente per unghie. E se hai le dita gonfie e non riesci a togliere l’anello? Ecco che lo spray magico viene in tuo soccorso.

Ti basta spruzzarne davvero pochissimo sulle mani per far scorrere i tuoi gioielli in un battibaleno. Insomma, come puoi vedere, questo olio lubrificante è perfetto non soltanto per le automobili ma per tante altre cose.

Esso può ritornarti utilissimo in casa e puoi procuratelo facilmente. Lo puoi acquistare nella ferramenta o online. Il prezzo tra l’altro è ridottissimo: con meno di €10 puoi avere un prodotto straordinario ma soprattutto davvero super utile per tante cose.