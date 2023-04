Ecco come fare una trappola per mosche e zanzare in casa: bastano pochi minuti

Ci sono diversi modi per creare una trappola per zanzare e mosche, ma quelli che andremo di seguito a descrivere sono i migliori.

Mentre la primavera è arrivata e l’estate incombe, la popolazione di fastidiosi insetti cresce rapidamente, causando notevole irritazione, in particolare nelle notti estive umide e appiccicose. Per chi trova fastidiose le mosche e le zanzare, gli insetticidi tradizionali che si trovano nei negozi potrebbero non essere la soluzione migliore.

Questi prodotti possono essere dannosi per l’ambiente e pericolosi per la salute umana a causa dei loro inquinanti nocivi. Creare trappole per mosche e zanzare da oggetti domestici di uso quotidiano e sostanze organiche è un gioco da ragazzi. Chi è interessato, abbiamo alcuni esempi per stimolare la creatività.

Creare una trappola per mosche e zanzare è facile con pochi oggetti domestici: una bottiglia di plastica, del nastro adesivo e una casseruola piena di acqua e zucchero. Iniziare tagliando la bottiglia appena sotto il collo con le forbici per creare due parti. Posizionare una parte dentro l’altra, creando una forma a imbuto con la bocca rivolta verso l’interno.

Usare del nastro adesivo per fissare le due parti in posizione. In un pentolino sciogliere 5 cucchiai di zucchero nell’acqua e portare ad ebollizione. Una volta sciolto lo zucchero, lasciare raffreddare il composto prima di versarlo nel sifone. Per un’efficacia ottimale, lasciare la trappola al sole o scaldarla con le mani.

Se si vogliono cose diverse dalla solita combinazione di acqua e zucchero, provare invece ad aggiungere una fetta di mela nella bottiglia.

Barattolo di vetro e birra

Con questa opzione si può dire addio ai rifiuti di plastica. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un grande barattolo di vetro. Iniziare versando la birra nella base del barattolo. Le mosche e le zanzare sono attratte dall’anidride carbonica e dagli odori sgradevoli.

Per massimizzare il successo, considerare l’aggiunta di un cucchiaino di zucchero. Creare un cono usando un pezzo di carta di recupero e nastro adesivo, posizionandolo all’imboccatura del barattolo.

Questa struttura a imbuto sarà efficace se non immersa nella birra. Tenere la trappola vicino al cesto della frutta o al davanzale della finestra o posizionala sul tavolo mentre si pranza all’aperto.

Una trappola per mosche per esterno

Per chi cerca una trappola efficace all’esterno, la soluzione è semplice. Prendere una bottiglia di plastica vuota, preferibilmente quella che conteneva latte o detersivo, e sciacquarla accuratamente.

Quindi, versare nella bottiglia mezzo bicchiere di zucchero, aggiungere l’aceto usando un imbuto e inserire una buccia di banana intera. Dopo aver agitato la bottiglia, posizionarla nella posizione desiderata, che sia in giardino o sul balcone.

Se lo si desidera, si può persino appenderlo. Il profumo della miscela all’interno attirerà tutte gli insetti all’interno. Il potente odore di aceto lo rende un bersaglio privilegiato per le mosche fastidiose. Tuttavia, il Tea Tree, un insetticida naturale, offre un’efficace alternativa per respingere sia le zanzare che le mosche.

Invece di utilizzare prodotti acquistati in negozio, provare a creare una trappola usando un bicchiere o un barattolo. Unire l’aceto di vino rosso, un detersivo per piatti ecologico e 5 gocce di olio dell’albero del tè sul fondo del contenitore.

Per rendere accessibile la trappola, coprire il barattolo con un sacchetto e bucarlo al centro. Per risultati migliori, aggiungere un cucchiaino di miele, zucchero o melassa.