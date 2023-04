Con una sola tazza di questo liquido le orchidee ti durano fino a 5 anni in più

Per avere delle orchidee sane, basta una sola tazza di questo liquido fatto in casa: è ottimo e lo consigliano tutti i vivaisti esperti.

Come far durare una bellissima orchidea per sempre? Nonostante sia una pianta molto difficile da coltivare, ci sono alcuni piccoli trucchi che consentono di tenerla in vita per cinque anni in più e oltre. Si tratta di una sostanza completamente naturale, ricca di elementi che possono fare la differenza per una pianta così delicata. I vivaisti esperti usano questo mix tutti i giorni per le loro piante e lo consigliano anche a chi non ha il pollice verde.

Ingredienti naturali per orchidee sane

Le orchidee non sono solo bellissime ma anche molto difficili da tenere in vita. Esse infatti sono considerate tra le più difficili da curare, anche da chi ha un pollice verde perfetto. Oltre ad una ubicazione perfetta e ricca di umidità, queste piante hanno necessità di una continua idratazione e innaffiatura.

I vivaisti hanno notato che bagnando spesso questa pianta con una sostanza creata appositamente si può ottenere una fioritura meravigliosa e una lunga vita.

Gli ingredienti, semplici e naturali sono:

Una mela;

Una foglia di Aloe Vera.

Lavare e tagliare la mela a tocchetti in una casseruola, subito dopo fare la stessa cosa con la foglia di Aloe Vera. I due ingredienti naturali dovranno poi essere sommersi dall’acqua a temperatura ambiente. Si lascia qualche minuto a macerare, poi la sostanza è pronta.

Come si usa la sostanza di mele e aloe vera

I vivaisti hanno scoperto di come due ingredienti di questo tipo, insieme, possano dare alla pianta un nutrimento ottimale oltre che una innaffiatura delicata. La mela è ricca di proprietà e vitamine, con sali minerali che nutrono in profondità.

Viene scelta una tipologia rossa e succosa, così che possa trasferire ogni tipo di beneficio e proprietà alla pianta dell’orchidea.

L’Aloe Vera è riconosciuta per le sue proprietà naturali già dalle popolazioni antiche. È un antibatterico naturale, allontana ogni tipo di batterio e nutre oltre ad idratare ogni tipo di pianta. Ideale sia per il giardino o le persone, questa è la pianta che aiuta le piante ad essere sane e belle.

Come usare questa sostanza? È preferibile filtrare il liquido dopo che entrambi gli ingredienti hanno rilasciato le varie proprietà. Subito dopo innaffiare la terra della pianta, anche una volta alla settimana (non ci sono controindicazioni).

In alternativa, la mela può essere sostituita da un sidro di mele o dall’aceto di mele. Queste due sostanze contengono le medesime proprietà e lavorano al fine di proteggere e nutrire la pianta in profondità. In ogni caso è indispensabile l’aggiunta dell’Aloe Vera.

L’orchidea è una pianta altamente delicata, per questo motivo usare sempre e solo ingredienti naturali. Non solo, chiedere al proprio vivaista di fiducia come procedere al meglio così da renderla bella e sana.