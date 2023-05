“Ecco com’è andata…”, Al Bano a cuore aperto: la rivelazione su Ylenia anni dopo

Al Bano ha fatto un’incredibile rivelazione su Ylenia Carrisi che sta sconvolgendo tutti i fan del cantante. Ecco cos’ha detto.

Vi sveliamo quali sono state le rivelazioni shock di Albano Carrisi riguardo la figlia Ylenia. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato proprio della morte della giovane.

La frase shock di Al Bano su Ylenia Carrisi

Di recente, il celebre cantante pugliese Albano Carrisi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e poi riportata da Libero Quotidiano. L’artista si è concesso in vista del suo prossimo compleanno, che avrà luogo il 20 di maggio.

Il cantante compirà ben 80 anni, una tappa importantissima nella sua vita, fatta di arte, musica e tanto affetto sia da parte degli amici e dei parenti che dei fan sparsi in tutto il mondo.

Al Bano, nel corso della sua vita, ha dovuto fare i conti con una terribile perdita: quella della figlia Ylenia, scomparsa in America. L’allontanamento definitivo dalla figlia lo ha portato anche a sperimentare una vera e propria crisi con l’ex moglie Romina Power, della quale hanno parlato tantissimi giornali.

Il cantante ha voluto ripercorrere alcuni momenti della sua vita segnati proprio dalla perdita della figlia. Ha ammesso che Romina non si sarebbe mai data per vinta nella ricerca della primogenita e non avrebbe mai accettato che la figlia non ci fosse più.

Vi ricordiamo che Ylenia è scomparsa nella città di New Orleans alla fine dell’anno del 1994. Al Bano, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di quella notte che ha portato alla scomparsa della figlia.

Al Bano racconta di aver incontrato anche Masakela, l’artista di strada con il quale Ylenia aveva stretto un rapporto di amicizia, che però avrebbe negato qualsiasi addebito. A un certo punto, però, il cantante avrebbe incontrato un’altra persona.

La rivelazione

Al Bano avrebbe avuto modo di parlare anche con l’ultima persona che avrebbe visto Ylenia Carrisi prima di scomparire completamente. Si tratterebbe del guardiano del porto del fiume Mississippi a New Orleans.

L’uomo avrebbe ammesso di aver visto Ylenia proprio vicino al fiume. L’avrebbe invitata ad andarsene e, al negare della ragazza, avrebbe continuato a insistere affinché la giovane lasciasse il porto, che non era fruibile in piena notte.

A quel punto, però, Ylenia avrebbe gridato “Io appartengo alle acque” e si sarebbe gettata nel fiume, dove avrebbe iniziato a nuotare a farfalla. Dopo aver incontrato il guardiano del porto, Al Bano dice di aver immediatamente creduto che quella fosse la versione reale.

Questo perché, in base al cantante, Ylenia era solita ripetere quella frase da sempre. In base ad Al Bano, la figlia non si sarebbe voluta suicidare. Probabilmente, alcuni sostengono che volesse semplicemente nuotare o che al momento non fosse cosciente. Secondo il cantante, però, la versione del guardiano sarebbe quella giusta.

“Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così”.

Le parole di Al Bano sono davvero dure e da queste emerge proprio il differente approccio alla questione da parte del cantante e dell’ex moglie Romina Power.