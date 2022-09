Pontecagnano: incidente mortale per un 24enne in scooter

Dramma sulle strade di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove un giovane di 24 anni avrebbe perso la vita a seguito di un incidente stradale mentre, in sella al suo scooter, sarebbe finito fuori strada.

Secondo quanto finora ricostruito, il 24enne che ha perso la vita nel tragico schianto del suo scooter nel Salernitano avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto in un canale di scolo.

24enne muore a Pontecagnano, in un canale dopo aver perso controllo dello scooter

Il 24enne morto a Pontecagnano sarebbe rimasto vittima del gravissimo incidente stradale poche ore fa e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Troppo gravi, secondo quanto si apprende, le ferite riportate dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava.

Dopo essere uscito fuori strada per cause ancora da accertare, il ragazzo sarebbe finito in un canale di scolo poco distante dal luogo dell’incidente.

La ricostruzione della dinamica

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa locale, sulle pagine di Salerno Notizie, il 24enne coinvolto nell’incidente mortale a Pontecagnano (Salerno) avrebbe perso il controllo del suo scooter a tarda notte lungo via Picentia.

Da una prima ricostruzione sulla dinamica sarebbe emerso che, in sella al mezzo, si trovava anche un altro giovane che sarebbe coetaneo della vittima e che nell’incidente avrebbe riportato ferite meno gravi. Il 24enne che ha perso la vita, invece, sarebbe deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

Entrambi i giovani coinvolti sarebbero residenti nel luogo in cui è avvenuto il dramma e il ragazzo che si è salvato avrebbe riportato una lesione a un occhio ma non verserebbe in pericolo di vita. I tentativi di rianimazione dell’amico, non è chiaro se fosse il conducente del mezzo, si sarebbero protratti per circa un’ora, purtroppo senza esito.

Sull’incidente avvenuto a Pontecagnano Faiano sarebbero attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia.

I militari avrebbero provveduto ad acquisire alcune immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona teatro dello schianto, al lavoro per ricostruire cosa è successo e se – anche se al momento sembrerebbe escluso – nell’incidente possa essere stato coinvolto un secondo mezzo.

La morte del 24enne finito fuori strada in scooter, riferisce ancora Salerno Notizie, avrebbe sconvolto l’intera comunità in cui viveva, dove era molto conosciuto e stimato. Le prossime ore potrebbero portare a nuovi elementi utili per completare il quadro della ricostruzione attualmente al vaglio degli inquirenti.