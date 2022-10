€100 euro a figlio, come richiedere il nuovo bonus se vivi in questo comune

By

Ecco cos’è il nuovo bonus per le famiglie che permette di richiedere e ottenere ben 100 euro per ogni figlio. E’ pensato per gli italiani.

L’INPS erogherà presto un bonus di 100 euro per figlio a molte famiglie italiane che ne hanno davvero bisogno.

Non vi resta quindi che continuare a leggere il nostro articolo, per scoprire in cosa consiste questo nuovissimo bonus e in che modo potete facilmente ottenerlo.

Un nuovo bonus per le famiglie

Non tutti lo sanno, ma lo stato italiano ha previsto un nuovissimo bonus pensato per tutte le famiglie italiane che vertono in condizioni di grave difficoltà.

Specialmente in questo periodo dove l’inflazione è aumentata e con lei di conseguenza il costo della spesa e delle bollette mensili, tutte le famiglie italiane avrebbero bisogno di ricevere un grande supporto.

Alcune fonti sostengono che sarebbero almeno 5 milioni le famiglie in Italia che non riuscirebbero ad arrivare a fine mese per pagare le bollette. Proprio per questo il nostro Governo ha pensato a nuovi sostegni, uno dei quali già si può richiedere dallo scorso 12 di ottobre del 2022.

In particolare, questo bonus essenziale prevede che ogni famiglia italiana possa arrivare a chiedere anche 100 euro per ogni figlio a carico. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli e vi spieghiamo come fare a ottenerlo.

Bisogna possedere dei requisiti specifici e fare domanda collegandosi nel sito ufficiale del proprio Comune di residenza. Richiedere i 100 euro è davvero semplice, ecco che vi spieghiamo tutti i dettagli.

Come ottenere 100 euro per ogni figlio

Il bonus previsto ultimamente dallo Stato italiano consiste in 100 euro, erogati dall’INPS a tutte quelle famiglie che rispecchiano determinato requisiti.

I soldi in questioni sono destinati all’acquisto di beni di prima necessità, come ad esempio il cibo, i prodotti per l’igiene personale e della propria casa, i farmaci, i libri scolastici.

Questo bonus prende il nome di voucher, richiedibile per ogni figlio che va dagli 0 ai 26 anni d’età. Come vi abbiamo già detto, il bonus si può richiedere dal 12 di ottobre, mentre la sua scadenza è il 14 di novembre.

Per richiedere il bonus è necessario avere un reddito ISEE annuo di meno di 20 mila euro. Per richiedere il bonus, bisogna essere, inoltre, residenti nel Comune di Civitanova Marche.

In realtà, esistono altre misure pensate dai governi locali e proprio per questo è fondamentale che ogni cittadino si tenga informato sulle iniziative del proprio comune. Quello che vi resta da fare, quindi, è connettervi al sito ufficiale del vostro paese e cercare informazioni al riguardo.

Lì troverete sicuramente le ultime novità e varie procedure che vi illustreranno, passo dopo passo, quali sono le tappe che dovete osservare per ottenere tutti i bonus, come questo, utili per arrivare a fine mese e sostenere i vostri figli.

Che aspettate quindi? Avete la fortuna di risiedere nel Comune di Civitanova Marche? Se così non fosse, vi invitiamo a continuare a seguirci perché continueremo ad aggiornarvi sulle ultime novità dei vostri Comuni.