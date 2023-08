“È una cosa vergognosa”, colto proprio in flagrante: la testimonianza del vicino

By

La testimonianza del vicino lo incastra: ecco cosa scopre dopo averlo colto in flagranza di reato. Scopriamo insieme cosa è successo.

La vicenda che vi stiamo per raccontare ha fatto storcere il naso a molti. Non è certo semplice avere rapporti pacifici con i vicini e il protagonista della nostra storia lo sa bene. Ecco cosa scopre dopo aver spiato lo strano condomino.

Liti tra vicini: quando la convivenza diventa complicata

Le liti tra vicini finiscono spesso in un’aula di tribunale. Non è per nulla semplice andare d’accordo con gli altri, soprattutto se ci si ritrova poi a dover condividere spazi comuni.

Lo sanno bene i proprietari e/o gli inquilini che vivono in un condominio e che devono rispettare determinate regole e osservare leggi civili per una pacifica convivenza.

Secondo alcune indagini, tra i popoli più litigiosi d’Italia ci sono i toscani che si classificano al primo posto di questa lista curiosa. Tra le cause di conflitti e discussioni, la maleducazione dei vicini di casa.

Ma quali sono le ragioni reali che questi conflitti li scatenano? Ecco le prime tre:

mancato rispetto degli orari di silenzio;

elettrodomestici in funzione durante la notte;

bambini che fanno confusione a tutte le ore.

Talvolta però l’inciviltà delle persone non conosce davvero limiti. Ecco cosa ha scoperto un condomino spiando il suo vicino. Assurdo.

La testimonianza del vicino lo incastra: ecco cosa scopre il condomino

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, recita così un famoso detto che è attuale più che mai. Sapete cosa ha scoperto un uomo che ha spiato il suo vicino? Davvero assurdo.

Questa storia ha fatto parlare l’Italia e non solo. Il protagonista di questa vicenda surreale ha raccontato la sua esperienza su un forum online suscitando lo sgomento di tanti lettori.

Secondo quanto dichiarato, l’uomo ha scoperto che il suo vicino di casa gli ha rubato la pizza! Ma cerchiamo di capire meglio come davvero sono andati i fatti. Il ragazzo, del quale non conosciamo il nome, ha raccontato che qualche mese fa, ha organizzato una serata solo per se stesso da trascorrere giocando ai videogiochi.

Intenzionato a non lasciare la stanza, decide di ordinare una pizza e la prenota tramite una applicazione dal cellulare. Intento a giocare, non si rende conto che il rider arriva a consegnare la cena che viene lasciata sull’uscio della porta.

Sarà solo la notifica ricevuta sul cellulare che farà rendere conto al giovane dell’avvenuta consegna. Affamato, il ragazzo apre la porta pronto a recuperare la sua pizza ma stupito non trova nulla. Chi ha preso la sua cena?

Rientrando in casa, attonito, ascolta una interessante conversazione che il suo vicino di casa sta facendo con i figli. Gli appartamenti sono tutti vicini e le pareti non troppo spesse per cui è possibile quasi sempre sentire ciò che i condomini fanno o dicono.

Ebbene, il giovane scoprirà che proprio il suo vicino ha rubato la sua pizza consentendo ai figli di mangiarla a patto di non fare confusione perché altrimenti il vicino avrebbe potuto scoprire tutto.

Dopo aver ascoltato questa conversazione, il ragazzo si precipita immediatamente nell’appartamento dove i colpevoli stavano consumando la sua cena, pretendendo la restituzione dei soldi. Inizialmente, padre e figli negano l’accaduto.

Saranno però proprio i bambini, il giorno successivo, a raccontare tutta la verità al povero condomino. La testimonianza del vicino ha sconvolto il forum sul quale il ragazzo ha scritto:

“È una cosa vergognosa quella che ha fatto il mio vicino di casa: rubare la pizza e vantarsi con i figli del gesto”.

Come si è conclusa la vicenda? Il ragazzo, che ha voluto condividere la sua esperienza sui social per rendere pubblica la sua esperienza, ha dichiarato di aver iniziato a ignorare il vicino ladro e maleducato che non sta sicuramente dando un buon esempio ai suoi figli.