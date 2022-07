“È un maschietto”, dolce annuncio da UeD: Tina aveva ragione | L’inaspettata gravidanza

By

Uomini e Donne, il bellissimo annuncio del nuovo fiocchetto rosa in casa sua tina lo sapeva già. Mamma bis, affiancata del compagno.

Buone notizie per i volti noti di “Uomini e Donne“. Da te, diventano quattro: l’ex star del programma dà il benvenuto al secondo fiocco celeste. La famosa imprenditrice ha lavorato per un po’ al “GF” prima di entrare nello studio di Maria De Filippi, nel suo programma di appuntamenti.

“E noi, che pensavamo di essere al completo… Ben arrivato.” I due ex tronisti stanno insieme dal 2018: nel 2020 la coppia ha avuto il loro primogenito e adesso hanno dato alla luce il secondo.

Non sono sposati, ma forse il matrimonio è tra i piani, ipotizzano alcuni giornali di gossip. I due sono sempre stati, infatti, molto riservati sulla loro vita privata.

Uomini e Donne ha una mamma bis

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, ha deciso di comunicare la sua gravidanza solo all’ottavo mese, considerando che, come detto precedentemente, ella i tiene ala sua privacy. Ma allo stesso modo tiene ai suoi fan ai quali ha voluto comunicare la nascita del secondo maschietto.

E così come detto dall’imprenditrice torinese nel suo annuncio dato sui social, Rossella Intellicato ed il compagno, non marito, Giovanni Ferrero, hanno comunicato il nome del nuovo piccolo arrivato: Leonardo Falco Maria si chiama il neonato, che prende il nome sia della madre, che del padre, così come il giovanissimo fratellino, il primogenito della coppia.

Per il momento i due bis genitori non sono ancora intenzionati a volersi sposare, anche se il grande e romantico passo non è assolutamente da escludere nel futuro dei due splendidi genitori.

La giovane mamma ha iniziato a farsi conoscere sul piccolo schermo grazie al Grande Fratello 14, dopo il quale ha partecipato al fianco di Maria De Filippi a Uomini e Donne, che ha però lasciato dopo una tremenda lite con Tina Cipollari.

Sul piano professionale, i diversi contratti l’hanno spesso vincolata, finendo a fare per un periodo la web influencer, ma attualmente l’ex tronista lavora all’interno dell’azienda di famiglia, un’azienda che si occupa di moda, dopo essersi laureata in Marketing.

È stata successivamente e per un breve periodo al centro delle voci dure del gossip a causa di un vociferato flirt con il fratello di Belen Jeremìas Rodriguez, , che è però durato poco.

L’annuncio della seconda gravidanza

Ai suoi followers è sembrata molto strana la sua decisione di non annunciare fino all’ultimo la sua gravidanza: l’annuncio sui social e quindi a i suoi affezionatissimi fan infatti è arrivato solo il 9 novembre del 2021, quando la donna era già al nono mese.

“Vi svelo un segreto… Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi“

Aveva scritto su una didascalia del suo post di Instagram in cui finalmente annunciava la oramai più che avanzata gravidanza, dando forza a tutte le donne che la seguono “Prima o poi arriva“.