Ufficiale, il Como acquista Cesc Fabregas!

Arriva direttamente dalla Serie B il colpo più inatteso e sensazionale del calciomercato italiano: Cesc Fabregas è un nuovo giocatore del Como e, dopo una stagione da giocatore, ha già pronto un ruolo nella dirigenza dei lombardi



Le vie del mercato sono infinite, da Como arriva una notizia impensabile che fa impazzire i tifosi, Cesc Fabregas giocherà in Serie B nella prossima stagione con la maglia del club lombardo.

Il Como dunque si concede un colpo da sogno, regalando ai propri tifosi uno dei più grandi centrocampisti dell’ultimo ventennio calcistico.

Cesc Fabregas è stato più volte vicino a giocare nel nostro campionato, già nel 2010 infatti prima la Juventus e poi il Milan provarono, senza poi riuscirci, a trattare con il calciatore che non ha mai nascosto la sua volontà di giocare in Italia

Mancano ormai solo i dettagli, ma lo spagnolo può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Como, Fabregas ha avuto nelle ultime settimane molti contatti con Dennis Wise, amministratore unico del club lombardo, che lo ha convinto a sposare questo nuovo progetto

La scelta del classe ’87 è legata anche al suo futuro, infatti Fabregas, dopo un’ultima stagione da calciatore, è pronto ad iniziare una carriera come dirigente del club proprio al fianco di Dennis Wise, con il quale ha condiviso già un’esperienza da calciatore con il Chelsea.

Il talento di Fabregas ha segnato un’epoca calcistica, con le maglie di Arsenal, Barcellona e Chelsea infatti. il centrocampista spagnolo ha raggiunto livelli altissimi finendo per essere considerato uno dei migliori interpreti del ruolo nella sua generazione.

Svincolato dopo l’esperienza al Monaco, Fabregas alza enormemente il livello tecnico del Como, aumentando inoltre blasone e fascino all’intero campionato di Serie B.

La notizia ha creato scompiglio nella città con i tanti tifosi lombardi che hanno iniziato ad informarsi per accogliere nel migliore dei modi possibili la loro nuova stella.

La nuova stagione di Serie B è ormai alle porte, il Como con questo colpo dimostra di avere le idee chiare e soprattutto tutte le intenzioni di guadagnarsi il prima possibile la promozione in Serie A per regalare un incredibile sogno ai propri tifosi.

Nei prossimi giorni verranno sistemati tutti i dettagli e vedremo se lo spagnolo firmerà per un anno o verrà scelto un biennale, Fabregas è ad un passo dall’arrivo in Italia.

The deal is done ✅

Cesc #Fabregas as free agent will play in Italy with #Como (Serie B).

2 year contract.@SkySport #Transfers pic.twitter.com/QhGW3CDfMi

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 14, 2022