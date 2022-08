“È tornato a casa”, l’indiscrezione che riempie il cuore di gioia: Totti riabbraccia i suoi piccoli | FOTO

Quella di Totti e Blasi sembra essere diventata una soap opera infinita: stavolta le indiscrezioni vogliono che lui sia tornato a casa.

Dopo la breve pausa di Totti alle Terme dei Papi di Viterbo, l’ex calciatore della Roma sarebbe tornato a casa a riabbracciare i figli.

Totti torna a Sabaudia

Subito dopo la gaffe fatta successivamente all’annuncio di separazione (era stato trovato sotto casa di Noemi, ndr), Totti ha scelto di mantenere un profilo basso rimanendo a Roma. Soltanto qualche giorno fa, ha comunicato che sarebbe andato nel suo buen retiro insieme ad un amico. Infatti, l’ex calciatore, è stato a Viterbo, alle Terme dei Papi.

Precedentemente, aveva scelto di restare a Roma, nella villa dell’Eur, dove era stato raggiunto anche dal figlio Cristian che stava frequentando ancora gli allenamenti della Roma Juniores. Tutto l’opposto di quanto ha fatto la moglie che, invece, non ha avuto scrupoli nel postare le foto delle sue vacanze, prima in Tanzania e poi a Sabaudia.

In questa località, dove con Totti ha una villa, si è recata per la prima volta da single. Sarebbe lì dalla seconda metà di luglio insieme a figli, sorella e genitori. Oltre al relax e alla vita familiare, la conduttrice si è lasciata andare anche a qualche serata mondana.

Ilary se ne va

In queste ore anche Totti ha scelto di recarsi a Sabaudia ma Ilary non lo ha aspettato ed è andata via. Si dice, infatti, che tra di loro non scorra più buon sangue e non si parlerebbero da prima del comunicato ufficiale di separazione.

Sembrerebbe che lo scopo di Ilary sia quello di non apparire come la moglie tradita, per lo meno stando a quel che rivela il settimanale Chi che ha pubblicato anche le foto di Totti a Sabaudia.

Lo stesso settimanale che aveva ipotizzato la questione della figlia più piccola. Quest’ultima, stando a quanto riportato dal giornale di Signorini, sarebbe stata complice della scoperta del tradimento del papà.

Avrebbe, infatti, riportato alla mamma che il papà le avesse fatto conoscere Noemi. Per tutta risposta, lei avrebbe assoldato un investigatore privato. Si tratta di illazioni che avrebbero fatto infuriare Totti che, in un primo momento, si era detto pronto a dire la sua versione dei fatti.

Chanel ed Isabel, probabilmente, rimarranno con il padre a Sabaudia che, sicuramente, farà un salto in spiaggia ad abbronzarsi. Non escludiamo che il suo arrivo sarà braccato da paparazzi e fan esaltati in cerca di un selfie da condividere con amici e parenti.