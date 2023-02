Il corpo di Angelo Zen, l’imprenditore veneto scomparso a causa del terremoto in Turchia dello scorso 6 febbraio, è stato ritrovato, purtroppo senza vita. Ad annunciarlo, con un tweet è stato il ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani.

Il titolare della Farnesina, nonché coordinatore nazionale di Forza Italia, ha precisato anche che si è già “provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari“.

È morto Angelo Zen, l’imprenditore veneto scomparso durante il terremoto in Turchia

La continua ricerca dei corpi dei dispersi nel terremoto in Turchia e Siria che ci ha anche regalato delle sorprese, come intere famiglie estratte vive dalle macerie, non è stata altrettanto fortunata per l’unico italiano che, ancora, risultava tra le persone non trovate: Angelo Zen.

Con un tweet, il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, infatti, ha annunciato che il corpo dell’imprenditore veneto è stato ritrovato sì, ma senza vita. “Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari“, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in #Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 16, 2023

Il sindaco di Martellago: “È una notizia triste per tutta la comunità”

Dopo l’annuncio di Tajani sulla scomparsa dell’unico italiano disperso, almeno fino a oggi, del terremoto in Turchia, è arrivato il commento del sindaco di Martellago, in provincia di Venezia, il paese in cui viveva Zen, Andrea Saccarola. “Più passavano i giorni, più pensavamo che questa notizia arrivasse. La speranza però era tanta visto che, anche a distanza di tante ore, persone sono state trovate ancora in vita. È una notizia triste per tutta la comunità di Martellago: siamo vicini alla famiglia e pronti ad aiutarla“, ha detto il primo cittadino.