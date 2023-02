L’anticiclone delle 4S, a cosa si deve preparare l’Italia: cosa accadrà tra pochi giorni

Tra pochi giorni accadrà qualcosa di completamente inaspettato, con l’arrivo dell’anticiclone delle 4S: ecco cosa ha in riserbo.

Non è un controsenso e non tutti lo sanno, ma l’anticiclone non porta solo bel tempo. In alcune zone e a seconda delle temperature potrebbe comportare anche il brutto tempo, che sia in estate o in inverno. Si parla di un accumulo intenso di smog che impatta con il ricambio d’aria assente per via di una ventilazione che non esiste. A tutto questo si aggiunge la siccità che sta interessando la zona italiana del Nord Ovest, con ipotesi per il futuro non rosee e l’arrivo dell’anticiclone delle 4S.

Cosa significa anticiclone delle 4S?

L’alta pressione interessa l’Italia da alcuni giorni, con temperature medie durante le ore più calde. Una variazione del tempo che di norma accade in questo periodo, con sole e stabilità seppur accompagnata da piogge leggere. Non ci sono nuvole, poche perturbazioni e un sole che regala in alcune zone un tramonto bellissimo.

La fase è normale per il mese di febbraio, anche se bisogna comunque aspettarsi un cambio da un giorno all’altro con l’arrivo delle 4S: stabilità-sole-siccità e smog. Questi fenomeni tutti insieme possono portare ad un tempo brutto e instabile, con piogge seppur leggere.

Smog e polveri sottili cambiano il meteo?

Le polveri sottili, soprattutto nella Pianura Padana, potrebbero salire con una soglia massima che tocca i 100 microgrammi al metro cubo. Lo evidenzia il meteorologo Lorenzo Tedici, con l’invito a fare attenzione perché le particelle di smog se incontrano l’aria secca provocano non poche precipitazioni.

Questi fenomeni si possono registrare a Torino, Modena, Milano e Alessandria. La qualità dell’aria al momento è scarsa nella zona della Valpadana e in Toscana, sino a Ravenna toccando anche il Golfo di Venezia.

Arrivando poi al Sud la situazione è particolarmente compromessa, con la neve che non ha portato al riempimento per le riserve di acqua. La stessa situazione anche a Nord Ovest dove il riempimento non supera il 35%.

Svolta meteo in Italia da questa data

Sempre in base al meteo e agli esperti, negli ultimi giorni di febbraio la situazione potrebbe avere una svolta con le precipitazioni sul fronte atlantico occidentale (Nord Ovest incluso). Insomma, si aprono gli ombrelli e si assiste ad un nuovo calo termico con temporali sparsi sulle varie Regioni italiane.

Una vera e propria svolta nel meteo, seppur non ancora confermata perché in mancanza delle varie correnti la situazione potrebbe ribaltarsi nuovamente. Ricapitolando, alla fine di febbraio e inizio del mese di marzo l’anciclone delle 4 S potrebbe portare piogge e temporali in tutta Italia, interessando soprattuto le zone dove al momento vincono le polveri sottili e anche la siccità.

Una previsione che deve essere presa come ottima notizia, così che questa estate non si abbia il problema della siccità in mancanza di piogge significative.