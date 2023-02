1 anno di detersivo per il bucato a meno di 10 euro: bastano 2 ingredienti

Il detersivo fai da te è un’ottima idea per risparmiare e pensare all’ambiente. Vediamo come prepararlo per un anno.

Realizzare il detersivo a casa ti permetterà di spendere soltanto dieci euro per un anno di lavatrici.

Detersivo fai da te: vantaggi

Il detersivo, oltre ad essere acquistato al supermercato, può essere anche fatto in casa, con un notevole risparmio economico. Fare da se il proprio detersivo permetterà anche di rispettare l’ambiente e la salute delle persone a noi care. Molto spesso, infatti, i detersivi venduti al supermercato contengono tensioattivi o sostanze chimiche che, alla lunga, possono avere effetti nocivi sull’organismo.

Senza dimenticare gli effetti pericolosi sull’ambiente. Il detersivo fatto in casa, inoltre, è ipoallergenico e non contiene conservanti.

E’ stato dimostrato che le famiglie francesi, ad esempio, realizzano in media 5 lavaggi in lavatrice a settimana, per un totale di 220 lavaggi in un anno. Durante questi lavaggi, vengono impiegati 26 litri di detersivo liquido e 40 chili di quello in polvere.

In casa si possono produrre tutti i detersivo, anche quello per lavare la propria biancheria in lavatrice. Vediamo come produrlo per un anno di bucato, utilizzando due ingredienti soltanto e spendendo meno di dieci euro (circa 0,35 centesimi al litro).

Procedimento di realizzazione

Gli ingredienti necessari per preparare il detersivo liquido che ti servirà per un anno di bucato, sono i seguenti:

sapone di Marsiglia in scaglie, 60 grammi (costo medio, circa 0,40 centesimi)

in scaglie, 60 grammi (costo medio, circa 0,40 centesimi) percarbonato di sodio , 15 grammi (costo medio 0,15 centesimi)

, 15 grammi (costo medio 0,15 centesimi) bicarbonato , 30 grammi, (costo medio 0,10 centesimi)

, 30 grammi, (costo medio 0,10 centesimi) olio essenziale , qualche goccia (circa 0,05 centesimi).

, qualche goccia (circa 0,05 centesimi). 1 litro di acqua calda

1 litro di acqua fredda

Per prima cosa è necessario mettere a riscaldare un litro di acqua. Al suo interno, vanno incorporate le scaglie di sapone di Marsiglia. I trucioli vanno mescolati bene.

A fuoco spento va versato il pecarbonato di soda e poi il bicarbonato. Successivamente, si può procedere a frullare il tutto con l’ausilio di un frullatore. L’obbiettivo è quello di rendere il composto quanto più omogeneo è possibile.

Dopo, il composto deve essere raffreddato e lasciato a riposo per circa un giorno intero. A questo punto, il detersivo dovrebbe essere diventato molto compatto ma questa è una fase normale. La fase successiva è quella di mescolare il tutto aggiungendo con un litro di acqua fredda. Anche stavolta, l’obbiettivo è quello di rendere il composto omogeneo e liscio.

Ti serviranno dei barattoli, vanno bene quelli dei classici detersivi liquidi preventivamente sciacquati ed asciugati ma anche delle semplici bottiglie di plastica. Se lo preferisci, puoi scegliere un barattolo di vetro. Al detersivo va aggiunta qualche goccia di olio essenziale a tua scelta. Servirà per profumare il bucato. Lavanda e limone ne sono un esempio.

Otterrai, spendendo poco, un detersivo liquido in grado di sbiancare, disinfettare e smacchiare il tuo bucato. Queste proprietà gli sono date dal bicarbonato che è un prodotto naturale e biodegradabile. Inoltre, può fungere anche da ammorbidente e da antiodorante.

Il percarbonato di sodio, invece, disinfetta e smacchia. Il sapone di Marsiglia, invece, è un prodotto biodegradabile e anti allergico che pulisce delicatamente.