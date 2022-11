“È stato il primo positivo”, chi ha contagiato tutti al GF Vip: lui svela la verità

Alcuni concorrenti del GF Vip hanno contratto il covid e sono stati costretti alla quarantena forzata in hotel. Chi è stato il primo positivo?

Benché tutti i concorrenti debbano sottoporsi a rigide procedure prima di fare il loro ingresso nella casa del GF Vip il covid è arrivato anche tra le mura della casa più spiata d’Italia.

GF Vip: cosa sta succedendo

Il GF Vip, per lasciare spazio ai mondiali di calcio del Quatar, il GF Vip sta andando in onda soltanto il lunedì in prima serata, invece del doppio appuntamento settimanale che prevedeva la messa in onda anche del giovedì.

Nella casa del GF Vip si stanno dispiegando delle dinamiche amorose tra Antonino e la bella Orietta e tra Antonella ed Edoardo. Intanto, alcuni dei concorrenti che erano risultati positivi al covid, nell’ultima puntata di lunedì erano ancora in quarantena.

Fino a qualche ora fa, risultava ancora un mistero di come il virus potesse essere entrato nella casa del GF Vip. I concorrenti, infatti, si sottopongono a tamponi e a quarantena prima di varcare la porta rossa. Stando a delle ipotesi, però, il virus potrebbe essere stato portato da uno dei nuovi concorrenti che, pur non essendo sintomatico e con tampone negativo, poteva avere il virus in incubazione. Oggi, stando a delle indiscrezioni, c’è il nome di quel concorrente.

Chi è stato il primo positivo: Parpiglia

Nel corso della diretta in onda 24 ore al giorno, i telespettatori hanno potuto assistere al rientro in casa di Patrizia Rossetti e Wilma Goich, negative da lunedì e anche di Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. I concorrenti sono rientrati nel corso di un freeze imposto dalla regia.

L’unico ancora in isolamento è Alberto De Pisis poiché debolmente positivo. Anche Pamela Prati si è negativizzata. La soubrette ha che ha raccontato su Instagram di essere voluta tornare subito alla normalità con un appuntamento dal parrucchiere ed una cena dopo i tanti giorni di isolamento. Sicuramente, sarà presente in studio insieme agli altri eliminati. Sarà libera di viversi la storia con Marco?

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso di una diretta da Casa Pipol ha fatto una dichiarazione plausibile : ha ipotizzato chi potesse essere il primo positivo che ha portato il virus in casa:

“Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. E’ entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare“.

I positivos, così li ha ribattezzati Alfonso Signorini, si sono sottoposti a tamponi quotidiana ed erano sia molecolari che rapidi. Per evitare falsi positivi, sono stati rilasciati dopo 24 ore dal primo tampone negativo. Vedremo cosa succederà nel corso della prossima diretta, lunedì 28 novembre.