È stata riscoperta una statua di Ercole sull’Appia Antica

Nuova scoperta agli scavi sull’Appia Antica, nella collina di Parco Scott: una statua di Ercole a grandezza naturale.

Dopo settimane di lavori e scavi, oggi è stato trovato al Parco Scott una statua romana di Ercole a grandezza naturale, una scoperta che ha sorpreso molto tutti gli addetti ai lavori.

Nel Parco Archeologico dell’Appia Antica, infatti, sono attivi da alcuni mesi alcuni scavi per la bonifica del condotto fognario e da lì è affiorato questo reperto archeologico stupefacente. Ecco le notizie sul ritrovamento.

La Statua di Ercole ritrovata a Roma

Come ha annunciato su Facebook il Parco Archeologico dell’Appia Antica, oggi una statua dell’epoca romana è improvvisamente spuntata fuori.

Dopo settimane che sulla collina Parco Scotto dell’Adreatino sono stati aperti lavori di bonifica, Ercole a grandezza naturale in una scultura di marmo è uscito fuori come per magia.

Parco Scott ci ha regalato una grande sorpresa: una statua marmorea a grandezza naturale che, per la presenza della clava e della leontè, la pelle di leone che ne copre il capo, possiamo senz’altro identificare con un personaggio in veste di Ercole.

La statua, come dicevamo, è affiorata in superficie grazie ad alcuni scavi di Acea, per una bonifica della rete fognaria della zona.

Qui si sono aperte vere e proprie voragini, che ha portato lo scavo a ben 20 metri sotto il livello del parco. Questo “errore” che doveva essere risolto a breve, ha permesso però questo straordinario ritrovamento.

Cosa succede ora alla preziosa statua

Come riporta il Corriere della Sera, la funzionaria Francesca Romana Paolillo afferma che la statua potrebbe essere stata posta in quel luogo nella prima metà del’900, quando i controlli archeologici non erano come quelli odierni.

Ora, il reperto archeologico è stato spostato perché il prossimo step sarà analizzarlo e studiarlo per capire di più:

Quel che ci pare già evidente dalle caratteristiche del volto, comunque, è che rappresenti una figura vestita da Ercole, non l’eroe mitologico stesso.

Dalle notizie riportate, la statua è in buono stato di conservazione tanto che tutti i presenti sono rimasti a bocca aperta, come rivela il direttore del Parco Archeologico Simone Quilici.

Dopo l’analisi e lo studio da parte degli specialisti del settore, la statua di Ercole potrebbe essere spostata proprio negli spazi espositivi del Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Probabilmente presso la Villa dei Quintili, che conserva tanti reperti archeologici molto importanti per la storia di questo Paese e della civiltà degli antichi romani.