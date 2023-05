“È stata operata”, la ballerina di Amici finita sotto i ferri: ecco come sta ora

La ballerina di Amici finita sotto i ferri è proprio lei. Ecco di chi si tratta e soprattutto come sta ora la star del famoso talent di Canale 5.

Arriva la notizia che nessuno si aspettava. Lei, la famosa ballerina di Amici, costretta a subire un’operazione. Ecco cosa è accaduto proprio a un passo dalla finale.

Problemi nel talent di Maria De Filippi: lei costretta ad operarsi

Una amatissima e apprezzatissima ballerina della scuola più famosa d’Italia ha subito un brutto incidente qualche giorno fa ed è stata costretta ad una importante operazione per rimettersi in piedi, pertanto non è stata presente alla finalissima di Amici di ieri sera 14 Maggio 2023.

Maria De Filippi, conduttrice di Amici – Nanopress.it

Chi è la ballerina di Amici finita sotto i ferri

Non arrivano buone notizie per un volto amatissimo del talent di Canale 5. Una famosa ballerina costretta a rinunciare alla finalissima per via di un brutto incidente: stiamo parlando di Giulia Pauselli.

Come sapranno i più informati, Giulia è stata un’allieva del talent in una delle edizioni più belle di Amici, la numero 10. Era il 2011 quando una timida ma talentuosa danzatrice ottiene il banco della scuola più ambita d’Italia.

Anche se non fu lei a vincere il programma, il talent le ha aperto ugualmente tante porte. Giulia ha per esempio lavorato con la Complexions Contemporary Ballet, una delle più prestigiose compagnie di danza oltreoceano.

Poi vola a Parigi dove si esibisce al Crazy Horse. Ritornata in Italia, inizia a lavorare nel corpo di ballo di diversi e famosi programmi televisivi come Ciao Darwin, The Voice e Tale e Quale Show.

Nel 2017 la scuola che l’ha resa celebre la riaccoglie: Giulia diventa professionista di Amici e proprio nella accademia di Canale 5 si innamora di Marcello Sacchetta con il quale ha messo al mondo Romeo, il loro primo figlio.

Dopo la nascita del suo primogenito, la Pauselli è tornata immediatamente a lavoro e infatti l’abbiamo vista esibirsi anche al serale 2023 di Amici. Proprio durante una puntata del serale, la ballerina si è fatta male. Purtroppo, nel corso di un’esibizione con il giudice Giuseppe Giofrè, ex allievo e vincitore di Amici 11, tra l’altro, Giulia si è lesionata un menisco.

A nulla è servito il riposo forzato. La danzatrice si è dovuta operare. Fortunatamente tutto è andato al meglio e dopo un breve ricovero ospedaliero, la Pauselli ora è a casa con i suoi amori: Marcello e Romeo.

È stata operata Giulia Pauselli di #amici Fortunatamente tutto è andato bene ma la nostra Giulietta non sarà presente alla finalissima 😞😞 pic.twitter.com/jGHksZ5alc — Ginevra (@Ginevracasalin) May 11, 2023

La Fascino, la società di Maria De Filippi, si è occupata di tutto. Giulia ha ricevuto le migliori cure dal miglior chirurgo di uno dei più rinomati ospedali romani. Purtroppo dopo la delicata operazione subita, Giulia dovrà stare a riposo e iniziare poi la riabilitazione.

Per questa ragione non abbiamo visto la ballerina alla finalissima di Amici. Il pubblico è davvero triste. Giulia è amatissima e apprezzata per il suo talento e sicuramente non vederla al serale ha provocato dispiacere a tanti. D’altra parte però lo stesso pubblico è felice che l’intervento sia andato bene e che presto la Pauselli potrà tornare a ballare.