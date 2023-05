Che fine ha fatto Dennis Fantina dopo Amici? Oggi è irriconoscibile | FOTO

Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici è oggi un’altra persona. Che fine ha fatto e come è diventato?

La prima edizione di Amici si chiamava Saranno Famosi e il vincitore è stato Dennis Fantina, il cantante con una voce straordinaria. Era il primo anno del Talent, oggi chiamato Amici di Maria De Filippi, che avrebbe aperto le porte a tantissimi personaggi di successo. Fantina è stato il primo, con una vittoria meritata in una finale emozionante dall’inizio alla fine. Lo spettacolo era completamente diverso e oggi anche Dennis è un uomo diverso: che fine ha fatto e cosa fa oggi?

Chi è Dennis Fantina?

Dennis Fantina è nato a Trieste il 6 dicembre 1976, sotto il segno del sagittario. Un cantante, conduttore radiofonico e personaggio noto italiano. La sua carriera di cantante inizia nel 2001, con il format Saranno Famosi – che poi diventerà l’anno successivo Amici di Maria De Filippi. È lui a vincere l’edizione con un contratto di un anno per le reti Mediaset. Nel 2002 partecipa al Tim Tour e si aggiudica la possibilità di essere uno dei testimonial pubblicitari del momento.

Firma un contratto con la casa discografica di Caterina Caselli e incide il suo primo album. Nel 2023 arriva in teatro con Greese e poi inizia a partecipare a molte trasmissioni di successo come anche Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti nel 2021.

La vita privata la tiene lontana da gossip e dai riflettori. Nel 2005 si è sposato con Sabrina e i due hanno avuto due figli: Neal di 16 anni e Nathan di 12 anni.

Che fine ha fatto il primo vincitore di Amici – Saranno Famosi?

Fantina è stato recentemente intervistato da Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Il cantante ha spiegato che in questi anni di carriera è riuscito a fare moltissime cose, ma mai ad imporsi come avrebbe voluto all’interno del mondo musicale. Nel 2009 ha dovuto fare un passo indietro, cercando un lavoro per continuare a mantenersi:

“Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”

Ad oggi racconta di continuare con il suo sogno, ma anche di essere un uomo concreto infatti collabora con un amico che ha aperto un bar. È un papà orgoglioso e un marito felice, con una voce bellissima sempre pronta ad esplodere. Lo ha fatto notare in tutti questi anni di carriera, anche a All Together Now condotto da Michelle Hunziker. Sa bene che il mondo della musica è il suo grande sogno, ma anche che l’essere concreti non è da sottovalutare.

Fantina ha sempre il suo sorriso e il suo sguardo curioso, così come quella voce che ha fatto sognare tutti nella prima edizione di Amici, ai tempi Saranno Famosi.