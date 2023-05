Bielorussia, le assenze pubbliche di Lukashenko alimentano le voci sulla sua salute

A volte le assenze si notano più delle presenze. Il presidente bielorusso Lukashenko è dall’otto maggio scorso che non si vede in pubblico. Crescono le voci secondo cui avrebbe problemi di salute.

Per la prima volta in 29 anni non ha partecipato a una ricorrenza nazionale.

Le speculazioni sulla salute del presidente bielorusso

Basta qualche assenza di troppo che subito iniziano i mormorii sullo stato di salute dei leader mondiali. La politica, da sempre, si nutre anche di questo. L’ultimo caso in ordine di tempo ha riguardato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, il quale è dall’otto maggio scorso che non viene avvistato in pubblico.

In particolare, Lukashenko non ha preso parte alle cerimonie per la Festa della Bandiera che si sono tenute ieri nella capitale Minsk. Si è trattato di una ricorrenza nazionale che lo ha visto sempre presente negli anni passati. Quest’anno, invece, è stato assente per la prima volta in 29 anni, ossia da quando è salito al potere nell’ex repubblica sovietica. Questo ha alimentato inevitabilmente le speculazioni secondo le quali il longevo presidente sarebbe alle prese con gravi problemi di salute.

Assenze ufficialmente non giustificate

All’evento domenicale, in cui i giovani hanno giurato fedeltà alla bandiera, il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko ha letto un messaggio del presidente per sopperire alla sua assenza. Tuttavia non è stata fornita alcuna spiegazione per giustificare la mancata presenza. L’ultima volta che Lukashenko era apparso in pubblico era stato a Mosca, in occasione delle commemorazioni per la vittoria dell’Unione sovietica sulla Germania nella seconda guerra mondiale. Agli eventi, secondo quanto riportato dai cronisti presenti sul posto, era già apparso non stare bene, tanto da aver saltato alcuni degli appuntamenti previsti. Dopodiché aveva saltato per la prima volta il consueto discorso che martedì scorso ha segnato l’anniversario della vittoria.

Le forze di opposizione non credono a mere coincidenze. Puntano piuttosto su problematiche più o meno gravi di salute del leader. Secondo Euroradio, testata d’informazione vicina a queste forze, il presidente bielorusso sarebbe stato ricoverato sabato in una prestigiosa clinica della capitale. Un sito russo, Podyom, ha invece attribuito un virgolettato a un parlamentare della camera bassa della Duma. Konstantin Zatulian avrebbe affermato che “Lukashenko si è semplicemente ammalato… e probabilmente ha bisogno di riposo”.

I media russi e le opposizioni

Anche Kommersant, un quotidiano russo, ha trattato l’argomento. La circostanza è singolare in quanto i media russi molto raramente trattano notizie che riguardano le condizioni di salute di leader di Paesi alleati di Mosca, come è il caso appunto della Bielorussia che ha sostenuto l’aggressione all’Ucraina, mettendo a disposizione il suo territorio nazionale per il dispiegamento delle forze militari russe. Si tratta evidentemente di una scelta anche politica.

Lukashenko ha 68 anni. È il capo dello Stato dal lontano 1994. Ha usato la polizia per reprimere le proteste dei dissidenti, mentre alcuni tribunali hanno disposto la chiusura di testate di opposizione critiche verso di lui e il suo operato. Alcuni oppositori, tra cui anche giornalisti, sono stati condannati a scontare lunghe pene in carcere mentre altri attivisti hanno lasciato il Paese, scegliendo di andare in esilio per sfuggire alla medesima sorte.