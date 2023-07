Proseguono le indagini per la morte di Leandro De Niro Rodriguez, nipote del celebre attore americano, trovato morto in un appartamento nel quartiere di Wall Street a Lower Manhattan lo scorso 2 luglio. La polizia di New York avrebbe arrestato una giovane donna di 20 anni con l’accusa di traffico di stupefacenti.

La madre del 19 enne è fermamente convinta che ad uccidere il figlio siano state delle pasticche di fenatyl anche se ancora si attende la conferma dell’autopsia sono sempre più gli indizi che il giovane sia deceduto per overdose.

Gli ultimi aggiornamenti circa la morte di Leandro De Niro

In attesa dei risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Leandro Rodriguez, nipote del celebre attore americano, trovato morto lo scorso 2 luglio in un appartamento nel quartiere di Wall Street a Lower Manhattan, pare sempre più plausibile che la causa del decesso sia dovuta per overdose.

In queste ore la polizia di New York avrebbe arrestato una donna con l’accusa di traffico di stupefacenti. Dalle indagini in corso della polizia, il giovane nelle ore precedenti la sua morte, avrebbe acquistato della droga.

A woman has been arrested in connection with the death of Robert De Niro’s grandson, a law enforcement source with knowledge of the investigation told CNN https://t.co/9Y5jNE1L7r — CNN International (@cnni) July 14, 2023

Drena, la madre del 19 enne, è convinta che ad uccidere il figlio di 19 anni siano state delle pasticche di fenatyl.

“Per tutte queste persone che sono ancora in giro a vendere e comprare questa roba, mio figlio è morto per sempre”.

Queste le parole della mamma di Leandro tramite un post nel suo profilo social.

I commenti dei familiari

Secondo quanto riferito dalla polizia di New York, nelle ultime ore sono scattate le manette per Sofia Marks, una giovane di soli 20 anni, accusata per aver venduto la droga al 19 enne Leandro De Niro, nipote del celebre attore Robert De Niro.

Secondo le fonti investigative, infatti, la ragazza, accusata di omicidio, dovrebbe apparire davanti una corte federale. Nel frattempo i familiari di Leandro Rodriguez sono ancora increduli per la morte del giovane, il quale stava seguendo le orme del nonno: nel 2018 era apparso nel film “A star in born”.

Robert De Niro, subito dopo aver appreso la notizia della morte del nipote ha rilasciato una dichiarazione per la stampa, sottolineando di rispettare e tutelare la privacy della propria famiglia in un momento delicato come quello che stanno vivendo: