È deceduto il nipote di Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez aveva 19 anni

È morto Leandro De Niro Rodriguez il nipote del famoso Robert De Niro, aveva 19 anni e come suo nonno e anche sua madre Drena aveva dato inizio alla sua carriera lavorativa nell’ambiente del cinema. Nel 2018 aveva ricoperto un piccolo ruolo all’interno del film A Star Is Born.

A dare l’annuncio della sua morte è stata la madre, Drena De Niro adottata dal famoso attore all’età di 9 anni nel 1976. L’annuncio è arrivato su Instagram con un messaggio toccante e molto commovente in cui la donna mostra tutto l’amore per il ragazzo. Sono ignare le cause della morte improvvisa di Leandro De Niro.

È morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Rober De Niro

È stata annunciata la morte di Leandro De Niro Rodriguez, un giovane 19enne americano, nipote del famoso Robert De Niro. A dare l’annuncio è stata sua madre Drena con un messaggio commovente corredato di foto sul suo account Instagram.

La donna ha scritto “Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal primo momento in cui ti ho sentito nella pancia”.

Ha poi proseguito il suo messaggio scrivendo sui social “Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te adesso.”

E poi ha aggiunto “Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore potesse salvarti”.

Non sono state rese note le cause della morte del giovane ragazzo che aveva intrapreso negli ultimi anni la sua carriera come attore, esattamente come suo nonno e come sua madre.

La madre è infatti Drena De Niro, la figlia che Robert De Niro adottò nel 1976 all’età di 9 anni quando era sposato con Diahnne Abbott.

Insieme al messaggio commovente di una madre spezzata dal dolore della perdita del figlio ha aggiunto una foto del ragazzo.

Chi era Leandro De Niro Rodriguez

Leandro De Niro Rodriguez non era solamente il nipote del famoso attore Robert De Niro, nonché figlio di Drena De Niro, era anche un attore emergente.

Come suo nonno e come sua madre aveva deciso di iniziare la sua carriera nel cinema da qualche anno.

Fino ad oggi aveva interpretato piccoli ruoli in importanti film che hanno riscosso un incredibile successo a livello mondiale.

La sua prima apparizione al cinema è del 2005 con una piccola parte nel film The Collection, dopo di che lo ritroveremo in due film nel 2018.

In quest’anno ricopre un ruolo nel film Cabaret Maxime e anche in A Star Is Born. Due film di alto livello che hanno incantato la popolazione mondiale.

La morte del giovane è stata improvvisa e di certo inaspettata, ancora non sono state date informazioni sulle motivazioni del decesso e non è ancora giunto nessun commento da parte di Robert De Niro, che sicuramente starà con la sua famiglia per affrontare questa perdita importante.