Previsioni meteo, prepariamoci all’arrivo di Caronte: 40 gradi in queste 3 regioni

Previsioni meteo, Caronte arriva in Italia, prepariamoci a sudare. Il caldo intenso sta per fare il suo ingresso nel nostro Stivale. Queste le 3 regioni maggiormente a rischio.

L’Italia brucia: temperature record tra poche ore

Che questa sarebbe stata un’estate particolare lo avevamo intuito già qualche settimana fa, quando i meteorologi avevano annunciato l’arrivo di un ciclone di aria calda che avrebbe messo tutta l’Italia sotto una campana di fuoco.

La profezia si è avverata. Sono già più di dieci giorni che in tutto lo Stivale si respira un’aria torrida e afosa. Temperature record persino al Nord. Un’estate atipica, particolare, quella che stiamo vivendo e che non smetterà di sorprenderci.

Le novità infatti non sono finite. Gli esperti del tempo annunciano l’arrivo di Caronte che porta nel nostro Stivale un calore fortissimo come non lo si percepiva da almeno 8 anni. Molti italiani ricorderanno l’estate bollente del 2015 che continua ad essere ricordata come una delle più calde della storia ma questa che ci accingiamo a vivere batte decisamente ogni record. Attese temperature oltre la media stagionale. Tre in particolare le regioni in cui si toccheranno i 40 gradi.

Previsioni meteo, Caronte arriva in Italia

Da giorni ormai non si respira. Tutta l’Italia è chiusa in una bolla di calore che non è destinata a scoppiare. I meteorologi hanno delle notizie che non faranno sicuramente piacere a chi è alla ricerca di fresco e temperature più basse.

Queste le ultime previsioni meteo: Caronte arriva in Italia e porta con sé un ciclone di aria calda che farà bruciare il nostro Stivale con temperature superiori rispetto alla media stagionale.

A partire da domenica 16 luglio, si attendono picchi di oltre 30 gradi nelle regioni settentrionali. Le temperature saranno ancora più alte in quelle centrali e meridionali. Tre in particolare le regioni in cui si toccheranno i 40 gradi: Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Sotto osservazione soprattutto le città di Roma, Firenze e Bologna che questo fine settimana sono decisamente da bollino rosso: proprio qui si potrebbero anche superare i 40 gradi. Sempre alte ma non così tanto, le temperature nelle regioni meridionali. Anche in Campania, Puglia e Basilicata, in ogni caso, non ci sarà tregua dal calore: si sfioreranno i 35 gradi.

Secondo gli esperti del tempo dobbiamo già prepararci a salutare Cerbero che ci ha tenuto compagnia in questi giorni con la sua ondata di calore e prepararci a dare il benvenuto a Caronte. A partire dalla prossima settimana, sarà proprio quest’ultimo il protagonista del quadro climatico della nostra Italia.

Intanto, prima di iniziare ad aprire gli ombrelli per proteggerci dal sole, dato che si toccheranno i 40 gradi e in alcuni città le temperature saranno addirittura più alte, il clima instabile che caratterizza questo anno particolare potrebbe sorprenderci. Da domani e fino a sabato, in alcune regioni le temperature potrebbero abbassarsi lievemente.

Tutto merito di un vortice ciclonico freddo proveniente dalla Scandinavia che nelle scorse ore ha già invaso il Regno Unito. Saranno le regioni del Nord, per quanto riguarda l’Italia, a poter godere di qualche ora di frescura.

Pianura Padana e Alpi sotto osservazione: qui potrebbero verificarsi violenti temporali e grandinate lampo. In tutte le altre regioni le temperature continueranno invece ad essere alte.

Con Caronte che è già pronto a fare il suo ingresso nel nostro Stivale, ci prepariamo ad affrontare la terza e potente ondata di calore che, secondo i meteorologi, non sarà però l’ultima.