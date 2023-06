Alberto di Monaco, il lieto annuncio in casa reale fa gioire i sudditi: lo scoop

Alberto di Monaco, il lieto annuncio fa gioire il Palazzo: ecco lo scoop dalla casa reale che nessuno si aspettava. Grandi novità in arrivo per la famiglia Grimaldi.

Sono al settimo cielo i componenti del casato Grimaldi: il lieto annuncio riempie di gioia i cuori dei reali monegaschi ma soprattutto quello di Alberto di Monaco.

Festa grande a casa Grimaldi

Lo scoop che arriva da casa Grimaldi fa gioire il cuore dei reali e dei sudditi monegaschi. La lieta notizia è davvero inaspettata. Che cosa sta succedendo in una delle dinastie più antiche d’Europa? Lo scopriamo insieme.

Alberto di Monaco, Charlene e famiglia da sempre sono i protagonisti di gossip reali che tanto incuriosiscono le persone comuni per via di indiscrezioni succulente che regalano davvero tanto spesso.

Da qualche mese non sono però loro ad occupare le prime pagine dei settimanali dei mass media internazionali. I riflettori sono tutti puntati sulla Royal Family britannica, sul nuovo sovrano e sul suo entourage.

Tuttavia, da qualche ora, la famiglia Grimaldi torna ad essere di nuovo la protagonista del gossip grazie ad una notizia inaspettata che fa scoppiare il cuore di gioia. Ecco il lieto annuncio da Palazzo Grimaldi.

Alberto di Monaco, il lieto annuncio emoziona tutti

Arrivano delle buone notizie da Palazzo Grimaldi. Alberto di Monaco emozionato: il lieto annuncio non se lo aspettava nessuno. Che cosa sta succedendo nella storica dinastia monegasca? Lo scopriamo subito.

Sembra che la primogenita di Alberto II, Jazmin Grace Grimaldi, convolerà presto a nozze con lo storico compagno. La ragazza, oggi trentunenne, fa coppia fissa con il musicista Ian Mellencamp dal 2016.

Entrambi attivi sui social, in particolare su Instagram, si mostrano spesso in tenere foto di coppia. Jazmin è nata da una relazione clandestina che Alberto ha intrattenuto con Tamara Rotolo, una californiana che l’allora Principe conobbe durante un breve soggiorno in Costa Azzurra.

La scintilla tra i due scattò in occasione di una partita di tennis alla quale il sovrano partecipava come ospite mentre Tamara lavorava come cameriera. Galeotta fu quella notte di passione durante la quale Jazmin fu concepita.

Per anni, il sovrano monegasco ha sempre negato la sua paternità fino a quando un test del DNA lo ha costretto a riconoscere la bambina e ad assumersi le responsabilità di padre.

Sono passati tanti anni da allora e Alberto e Jazmin sono oggi una coppia padre-figlia davvero affiatata e sembra proprio che la giovane sia pronta a fare il grande passo presentandosi all’altare accompagnata da papà Alberto.

Intervistata dal settimanale tedesco Bunte in occasione della sua visita all’ente benefico Auf der Bult, la trentunenne si è aperta con i giornalisti parlando anche della sua vita privata.

Per il momento non c’è ancora la data – o almeno lei non l’ha voluta pubblicamente svelare – ma da settimane Jazmin si trova in giro per l’Europa, forse a definire gli ultimi dettagli prima del grande annuncio?

Intanto, in diverse occasioni è stata paparazzata in compagnia di papà Alberto che senza dubbio non vede l’ora di accompagnarla all’altare. Ma cosa sappiamo su questa coppia che si accinge, con molta probabilità, a fare il grande passo?

Jazmin conduce una vita semplice. Fin da piccola vive negli Stati Uniti d’America ed è lì che ha conosciuto il suo attuale compagno. Non è membro attivo della famiglia reale e non ricopre nessuna carica a corte.

Tuttavia, spesso raggiunge Monaco per far visita a papà Alberto e ai suoi fratellastri, Jacques e Gabriella. Ha anche un altro fratello Jazmin, Alexandre Coste, nato dall’amore del sovrano monegasco con la hostess Nicole Coste.

Attrice e cantante, la nipote di Grace Kelly spera di ripercorrere le orme della nonna diventando una protagonista del piccolo e del grande schermo. Per il momento però, la sua carriera non è ancora decollata tuttavia sta iniziando a presenziare a programmi tedeschi e americani, piuttosto seguiti, in qualità di ospite.

Ian Mellencamp è invece un musicista, scrittore, produttore e attore che conta più di 10 mila follower su Instagram. Insieme, lui e Jazmin, formano davvero una bella coppia.