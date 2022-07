“È rimasta incinta”, l’indiscrezione fa tremare casa Totti: che legnata per la povera Ilary

Totti ed i retroscena scandalosi del suo recente divorzio con Ilary. Esce fuori la storia della fiamma dell’ex capitano ed è subito scoop.

Nuove e vecchie fiamme nei retroscena della ormai ex coppia più amata d’Italia, protagonista di gossip oramai da giorni. Ogni nuovo dì, un dettaglio si unisce alla storia, costruendo pian piano un castello di ricostruzioni.

Sembra infatti tornata a galla una vecchia storia che includeva Totti ed un suo presunto tradimento nei confronti di Ilary, prima del matrimonio e del primogenito.

l’ex capitano della Roma, già all’epoca dei pettegolezzi era finito al centro di accuse anche da parte di Corona che spronava la co-protagonista della storia tra Totti ed Ilary Blasi a parlare.

Un figlio frutto di adulterio di Totti?

L’episodio risale all’oramai lontano 2005, a poco prima che Francesco Totti sposasse la Blasi che nascesse Christian, il loro primo figlio. Sembra infatti che l’ex capitano della Roma avesse tradito la compagna con una famosissima showgirl e che al tempo si parlasse già di una gravidanza.

I gossip erano ovviamente molti e le interviste che proprio Flavia Vento rilasciò furono pane per i denti dei giornalisti. Nonostante le varie dichiarazioni, Ilary Blasi decise comunque di credere al futuro marito e di, dunque, sposarlo poco tempo dopo.

La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare.

Aveva rivelato Totti, smentendo quelle che erano le accuse contro di lui, di una presunta scappatella con la showgirl.

È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata.

La versione di Flavia sembra però essere un poco diversa nelle seguenti interviste che proprio lei, spalleggiata d a Fabrizio Corona, rilascerà successivamente.

Dalle sue dichiarazioni parecchio controverse, rispetto a ciò che ha rivelato l’ex capitano, si può evincere molto altro. Una notte di passione tra i due, a pochissimo da consolidare le nozze con Ilary, per l’appunto.

Adulterio che dalle parole della showgirl sembra facciano un vago riferimento ad una gravidanza. Che il tradimento di Totti abbia proprio dato frutto ad un bebè. Si è pensato molto a lungo, infatti, al fatto che Flavia Vento potesse essere incinta del Re di Roma in procinto di sposarsi.

Le interviste alla Vento erano più che chiare e i gossip per molto tempo hanno parlato di una dolce attesa per Francesco Totti e Flavia Vento.

“Dare i soldi a Corona per non far pubblicare una seconda intervista… Poteva telefonarmi.” Disse appunto Flavia in merito al fatto che sembrasse he Totti cercasse di insabbiare una presunta confessione.

“Corona mi spingeva: «Dai, racconta questa storia che ti è successa!» Era uno scoop. E tutta Roma lo sapeva. Poi ho telefonato al direttore di Gente e gli ho detto di non pubblicare. Ma lui ha pubblicato”.

La showgirl decise successivamente di fare un posso indietro, facendo barcollare la veridicità delle sule testimonianze:

“Soprattutto per Ilary. Seppi che era incinta. Dopo la pubblicazione, poi, Lele Mora e Corona mi dissero: «Non devi parlare più di Totti perché i tifosi della Roma ti vogliono menare»” concluse in fine.