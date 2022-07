“Cacciata da Palazzo”, Camilla Parker dopo anni sgamata dalla regina: imperdonabile

Ormai tra Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker non scorrerebbe più buon sangue. Vediamo cosa sta succedendo a palazzo.

Ci sarebbero parecchie scaramucce tra Camilla Parker e il figlio della Regina tanto che nella vicenda si sarebbe inserita anche la sovrana in persona.

La Regina Elisabetta contro Camilla Parker

Carlo e Camilla Parker si conobbero negli anni ’70 ad un partita di Polo. Tra i due scoccò subito la scintilla. La donna rappresentò per il lui il primo e unico grande amore. Tanto che, anche se lei sposò un altro uomo, lui intrattenne lo stesso una relazione clandestina con lei, anche se era sposato con Diana.

Una storia di cui la stessa Diana era a conoscenza e che non ha mai potuto digerire. Come non l’hanno potuta digerire i sudditi amanti di Lady Diana, morta troppo giovane per vedere poi come si sarebbero evolute le cose.

Camilla Parker, infatti, dopo il divorzio, riuscì finalmente a sposare Carlo. Era il 9 aprile 2005. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti e, in aggiunta, si sono aggravate anche le condizioni di salute della Regina Elisabetta che non ne può più di tutte le beghe familiari. In primis, il nipote Harry che ha deciso di spogliarsi delle vesti regali per seguire la moglie in America; in secundis il suo primogenito Carlo che non si trova più con Camilla Parker.

“Deve andarsene”

Camilla dovrebbe lasciare per sempre l’Inghilterra per partire, dopo aver lasciato per sempre Carlo, alla volta della Scozia. Non andrebbe a vivere in una residenza qualunque: Carlo, infatti, le permetterebbe di vivere nella residenza molto pittoresca di Castle Birk hall. Certo, non partirebbe con le tasche vuote. Anzi, Carlo potrebbe essere addirittura dissanguato dalla separazione dalla consorte.

Eppure, lei avrebbe messo in giro delle voci negative nei confronti del marito. Ad esempio, che lui alzi sempre troppo il gomito. In realtà, stando a delle voci interne a palazzo, sarebbe proprio lei a bere come una spugna.

Fino ad oggi, la coppia ha vissuto nella residenza londinese di Clarence House per ben 18 anni. Insomma, Carlo non è più da solo a lottare contro Camilla. Al suo fianco c’è anche la regina madre che non vedrebbe l’ora di togliersi la seconda moglie del figlio di torno.

Il tutto, però, viene gestito con un incredibile poco clamore, difficile da comprendere per la casa reale inglese. Camilla, invece, è molto arrabbiata per la questione. Del resto, oggi, viene considerata come una donna che non ha più niente da perdere.