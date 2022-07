Bremer, oggi l’offerta della Juventus!

By

Giornata decisiva quella di oggi per scoprire il futuro di Gleison Bremer, il difensore granata è l’oggetto del desiderio di Juventus ed Inter. Le due società stanno intensificando i contatti con il Torino e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca decisiva.



Beppe Marotta lavora da mesi ormai con l’entourage di Bremer ma il passaggio di De Ligt al Bayern Monaco ha spinto la Juventus ad accelerare i tempi ed a sorpassare i nerazzurri nella corsa al brasiliano.

Dall’incontro di ieri tra la dirigenza interista e quella granata non sono emerse grosse novità: l’Inter continua ad offrire a Urbano Cairo 30 milioni di euro più il cartellino del giovane Casadei, non pareggiando dunque l’offerta di 40 milioni fatta dai bianconeri.

Al momento Arrivabene e Cherubini offrono di più sia al Torino che al giocatore (pronto un quadriennale da 5 milioni netti per Bremer) ed oggi faranno un’offerta ufficiale ai granata.

Juve, Allegri vuole Bremer

Massimiliano Allegri non ha dubbi, Gleison Bremer è il profilo più adatto per sostituire Matthijs De Ligt e la società bianconera è pronta a tutto pur di soddisfare le richieste del proprio allenatore.

I bianconeri hanno fretta di chiudere in giornata l’operazione per evitare di rimanere beffati di fronte ad un eventuale rilancio del club di Appiano Gentile, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra i due club torinesi e potrebbe arrivare la fumata bianca per il passaggio di Bremer alla Juventus.

Il brasiliano è molto apprezzato da Allegri per la sua duttilità e capacità di ricoprire con efficacia tutti i ruoli della difesa, adattandosi sia ad uno schieramento a tre che alla classica difesa a quattro.

Inter, dopo Dybala sfuma anche Bremer?

Tanta rabbia e preoccupazione per i tifosi interisti che dopo aver perso ufficialmente la possibilità di tesserare Paulo Dybala, sbarcato a Roma nella giornata di ieri, rischiano di perdere anche Bremer, difensore per il quale si erano mossi con grande anticipo.

Marotta proverà ad alzare la propria offerta ma la sensazione è che la Juventus sia ormai troppo avanti in una trattativa destinata ormai a chiudersi definitivamente nelle prossime ore.

In caso di chiusura tra Juventus e Torino, l’Inter potrebbe focalizzare tutte le proprie attenzioni su Merih Demiral, difensore turco recentemente riscattato dall’Atalanta che potrebbe andare a sostituire la probabile partenza di Milan Skriniar, sempre più vicino ad accettare l’offerta del Paris-Saint Germain di Al-Khelaïfi.