Bonus pellet, nel 2023 cambia prezzo: ecco quanto ci costerà

Ecco come cambierà il prezzo di questo materiale a partire del 2023. Vi sveliamo tutti i dettagli del bonus pellet.

Scopriamo insieme tutte le novità sul bonus pellet. Il prezzo di questo materiale varierà nel corso del 2023 per la gioia di molti tra i consumatori.

Quanto costa il pellet nel 2022

Il Governo di Giorgia Meloni sta lavorando in previsione del lancio della legge di Bilancio 2022. In particolare, alcuni emendamenti si sono focalizzati sul combustibile impiegato per il riscaldamento domestico, sul suo costo e sugli ipotetici tagli che verranno applicati a partire dall’anno 2023.

Il pellet è uno dei materiali oggetto della riforma, visto che nell’ultimo anno il suo costo è arrivato alle stelle a causa dell’inflazione e dell’ammontare dell’Iva. A questo materiale, infatti, si applica un’aliquota ordinaria del 22%.

Il costo netto di un sacco è di 8 euro, al quale va applicata l’iva che lo fa arrivare al costo esorbitante di 9,76 euro. I consumatori, a causa della crisi, non possono più sostenere la spesa d’acquisto di questo prodotto, che è un bene di prima necessità specialmente per coloro che vivono nelle zone più fredde d’Italia.

Ed è proprio per questo che il Governo vuole ridurre il costo di questo materiale, abbassandone l’Iva. Ora, però, sono in tanti a temere che questa riduzione potrebbe non servire a nulla. Il motivo? Se l’iva si abbassa, i commercianti potrebbero decidere di alzarne il prezzo.

In questo modo, la riduzione dell’aliquota si rivelerebbe inutile. Nell’attesa di scoprire quali sono le intenzioni dei commercianti, però, vi sveliamo a quanto ammonterebbe la rivalutazione dell’iva compiuta dal Governo italiano, che verrà attuata già dal prossimo mese di gennaio.

Cos’è il bonus pellet 2023

Non tutti lo sanno, ma fortunatamente a partire dal 2023 il prezzo del pallet varierà a non di poco. La notizia è incredibile e sta facendo gioire moltissimi consumatori italiani, affezionati a questo materiale.

Dovete sapere se il prezzo del pellet è stato oggetto di discussione per la realizzazione della nuova legge di Bilancio. Il Governo di Giorgia Meloni ha messo sul tavolo numerose proposte all’interno della manovra che entrerà in vigore già dal prossimo gennaio 2023.

Una, in particolare, ha ricevuto il via libera e sta rivalutando completamente il prezzo del pellet ed è conosciuta da tutti come bonus pellet. Questo materiale, infatti, ha attualmente un prezzo molto elevato che verrà ridotto del 10%.

Il cambio verrà applicato già nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. La notizia è ottima perché il cambiamento avverrà già nei mesi in cui l’Italia verrà arrivare il freddo invernale.

Ora i consumatori si chiedono con la nuova manovra a che cifre arriverà la vendita del pellet. Stiamo parlando di una riduzione di iva del 10%, che porterà a un costo finale di 8,80 euro.

Si tratta di 1 euro in meno rispetto al prezzo attuale. La differenza di prezzo è esorbitante, ora rimane solo da attendere quale sarà la prossima mossa dei commercianti.