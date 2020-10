È morto Sean Connery. Aveva 90 anni

Ci lascia all’età di 90 anni Sean Connery.

L’attore scozzese era noto nel mondo per aver vestito per ben 7 volte al cinema i panni di James Bond. È stato il primo James Bond della storia del cinema, e ancora oggi uno dei più amati.

Nella carriera di Sir Connery, durata 50 anni, un Oscar come attore non protagonista per la sua interpretazione ne Gli Intoccabili, oltre a numerosi altri riconoscimenti cinematografici prestigiosi per molte delle sue parti in film di grande successo, come Scoprendo Forrester, Caccia a Ottobre Rosso, Il nome della Rosa.

Leggi anche L’intero ricavato del nuovo album di Ghali andrà ai lavoratori dello spettacolo

Impossibile citarli tutti, ma nessuno può dimenticare che è stato anche il papà di Indiana Jones.

Malato da tempo, Sir Sean è morto nel sonno, mentre era alle Bahamas, il buen retiro che aveva scelto dopo aver deciso di lasciare il cinema.