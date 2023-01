È morto Jeff Beck, leggendario chitarrista rock. Aveva 78 anni

Jeff Beck, leggendario chitarrista rock, diventato famoso con gli Yardbirds, è morto a 78 anni a causa di una forma letale di meningite batterica. “Per conto della famiglia, è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Jeff”, si legge nel messaggio postato sui Twitter dallo staff del musicista britannico.

Sono tanti, poi, i messaggi di cordoglio che sono arrivati per il britannico, dal chitarrista dei Rolling Stones, Ronnie Wood, alla storica voce dei Pink Floyd, David Gilmour, passando anche per i Beatles.

Jeff Beck è morto a 78 anni, il leggendario chitarrista rock è stato stroncato da una meningite batterica

Uno dei chitarristi più influenti degli anni Sessanta e Settanta, inserito da Rolling Stone al quinto posto nella classifica dei 100 migliori di sempre, una leggenda della musica rock, Jeff Beck è morto a 78 anni a causa di una forma letale di meningite batterica.

Ad annunciare la morte è stato il suo staff, con un messaggio su Twitter: “A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elaborano questa tremenda perdita“.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Icona della musica, è diventato grande e famoso con gli Yardbirds, dove aveva rimpiazzato Eric Clapton, ma anche nel gruppo che porta il suo nome, con Rod Stewart, e da poco aveva inciso un album con Johnny Depp. Ha influenzato movimenti l’heavy metal, il jazz rock e il punk.

I messaggi di cordoglio per il chitarrista scomparso ieri

Tanti i messaggi che sono arrivati per la morte di Beck, soprattutto dai suoi colleghi. Il chitarrista dei Rolling Stones, Ronnie Wood, ha scritto in un tweet che “ora che Jeff se n’è andato, mi sento come se uno dei miei fratelli avesse lasciato questo mondo e mi mancherà tantissimo. Mando tanta solidarietà a Sandra, alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Voglio ringraziarlo per tutti i nostri primi giorni insieme nel Jeff Beck Group, alla conquista dell’America“.

🙏Now Jeff has gone, I feel like one of my band of brothers has left this world, and I’m going to dearly miss him. I’m sending much sympathy to Sandra, his family, and all who loved him. I want to thank him for all our early days together in Jeff Beck Group, conquering America. pic.twitter.com/UareDAdtZ9 — Ronnie Wood (@ronniewood) January 11, 2023

Mentre la storica voce e chitarra dei Pink Floyd, David Gilmour, ha scritto di essere “devastato nel sentire la notizia della morte del mio amico ed eroe Jeff Beck, la cui musica ha entusiasmato e ispirato me e innumerevoli altri per così tanti anni” e ha poi mandato un pensiero alla famiglia.

I am devastated to hear the news of the death of my friend and hero Jeff Beck, whose music has thrilled and inspired me and countless others for so many years.

Polly‘s and my thoughts go out to his lovely wife Sandra.

He will be forever in our hearts. pic.twitter.com/369rHU7BCX — David Gilmour (@davidgilmour) January 11, 2023

Ma è tutto il mondo della musica, da Ozzy Osbourne fino al profilo dei Beatles passando per i membri dei Black Sabbath come Tony Iommi, il chitarrista, ad aver ricordato con un messaggio la leggenda del rock.