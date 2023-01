Bucce di arancia, mettile nel forno di casa: i risultati ti stupiranno

Avete mai provato a mettere bucce di arancia nel forno? In pochissimi minuti si potrà godere di qualcosa di veramente unico.

Gli agrumi che sicuramente evidenziano il Made in Italy in tutto il mondo sono le arance, spesso usate per ottime spremute del mattino o come frutto spezzafame durante il giorno. Ottime nella macedonia oppure come ingrediente per creare piatti della tradizione, grazie al gusto aspro che si contrappone al dolce. Da non sottovalutare il potere delle bucce di arancia, che non andrebbero mai buttate ma messe dentro il forno: quello che accade ha veramente dell’incredibile.

Proprietà e caratteristiche delle bucce delle arance

La buccia dell’arancia è sicuramente uno degli elementi che contiene maggiori proprietà da non sottovalutare. Tra i suoi componenti troviamo Vitamina C, Citronella, Acido Malido, Pectine e Acido Citrico.

Le sue proprietà maggiori sono disintossicanti e aiutano ad eliminare le tossine che sono presenti nell’organismo. Non solo, con un buon apporto di Vitamina C riescono a contrastare l’azione dei radicali liberi eliminando anche la sensazione di gonfiore addominale (se usate per creare un ottimo infuso).

Non da meno la sua azione diretta contro l’acidità e la placca batterica che intacca la bocca, pulendo il cavo orale e la lingua. Ottime da consumare come infuso o come frullato, così la lavorare non solo su una bocca sana ma anche su uno stomaco forte, contrastando l’acidità.

Gli esperti ricordano inoltre che l’estratto di buccia d’arancia ha una proprietà antimicrobica, ottima per rinforzare il sistema immunitario in inverno e prima dei soliti malanni di stagione.

Inoltre, la scorza non presenta calorie ma è ricca di fibre per questo motivo si consiglia di aggiungerla ad una insalata per un ottimo senso di sazietà senza aggiungere peso. Un consiglio? Quando si parla di buccia ci si riferisce solo alla parte esterna colorata, perché la parte interna di colore bianco ha un gusto amaro non amato da tutti.

Bucce di arancia in forno: il metodo da provare

Dopo aver compreso i tantissimi usi delle bucce di arancia, c’è un metodo che prevede i metterle dentro il forno per far accadere qualcosa di veramente piacevole. Aprendo una piccola parentesi, quante volte cucinando un dolce nel forno si può notare un buonissimo profumo che si sprigiona in casa?

Le bucce di arancia possono essere usate allo stesso scopo, profumando gli ambienti in maniera naturale e del tutto economica. Basterà infatti prendere una arancia e toglierle la buccia, senza gettarla via nell’umido come si fa di solito. Poi si dispongono sopra una teglia già arricchita di carta forno e si lasciano cuocere a 180°C.

Dopo soli 10 minuti in tutta la casa si sprigionerà un ottimo profumo di arancia e durerà tantissimo tempo. Il segreto? È importante spegnere il forno dopo 10 minuti e aprire la porta dello stesso, così che il calore continui a lavorare sulla buccia e loro sprigionino l’aroma ancora per un’ora.